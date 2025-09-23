Habertürk
        Haberler Spor Futbol Avrupa'nın beş büyük liginde son durum - Futbol Haberleri

        Avrupa'nın beş büyük liginde son durum

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'da (Serie A) heyecan, hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 11:54 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:54
        Avrupa'nın beş büyük liginde son durum!
        Avrupa'nın en büyük beş ligi olarak kabul edilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'da (Serie A) heyecan, bu hafta oynanan müsabakalarla devam etti.

        İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Monaco, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        LİGUE 1'DE PSG, NAMAĞLUP UNVANINI KAYBEDEREK LİDERLİĞİ YİTİRDİ

        Pazar günü oynanması gereken ama kötü hava koşulları nedeniyle Pazartesi'ye ertelenen karşılaşmada gülen taraf Paris Saint-Germain'i 1-0'la geçen Olimpik Marsilya oldu.

        Olimpik Marsilya, Nayif Akred'in 5. dakikada attığı golle Paris Saint-Germain'e bu sezonki ilk yenilgisini tattırarak rakibini liderlik koltuğundan indirdi.

        Monaco, evinde Metz'i 5-2 ile rahat geçerken Olimpik Lyon, Angers'i sahasında tek golle mağlup etti.

        Strasbourg ise deplasmanda Paris FC'yi 3-2 yendi.

        Ligue 1’de 5. hafta sonunda Monaco, 12 puanla averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip Paris Saint-Germain, Olimpik Lyon ve Strasbourg liderin arkasında sıralanıyor.

        REAL MADRİD, ESPANYOL'U 2-0 YENEREK LA LİGA'DAKİ NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

        La Liga 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u Eder Gabriel Militao ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

        Milli oyuncu Arda güler, maça ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.

        Barcelona, konuk ettiği Getafe’yi Ferran Torres'in (2) ve Dani Olmo'nun golleriyle 3-0 yendi

        Villarreal ise Osasuna'yı 2-1 ile geçti.

        Lider Real Madrid 15 puanla namağlup unvanını sürdürürken Barcelona, 13 puanla 2. sırada yer aldı. Villarreal ve Espanyol ise 10'ar puanla zirve takibini sürdürdü.

        İKİ TAKIMIN DA 10 KİŞİ KALDIĞI MAÇTA MANCHESTER UNİTED, CHELSEA'Yİ YENDİ

        Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

        Manchester United, Bruno Fernandes ve Casemiro'nun golleriyle sonuca giderken Chelsea'nin tek golü Trevoh Chalobah'dan geldi.

        Kırmızı Şeytanlar'da Casemiro, Chelsea'de ise Robert Sanchez kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

        Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11'de görev aldı.

        Haftanın diğer önemli maçlarında Arsenal sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalırken, "Merseyside" derbisinde ise Liverpool sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti.

        Liverpool 5 maçtan 5 galibiyet çıkararak ligin zirvesinde bulunurken Arsenal, Tottenham Hotspur ve Bournemouth ise 10'ar puanla Liverpool'un arkasında sıralandı.

        İTALYA SERİE A'DAKİ BAŞKENT DERBİSİNDE KAZANAN TARAF ROMA OLDU

        İtalya Serie A'da başkent derbisinde Roma, konuk olduğu Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

        Ev sahibi Lazio, 86. dakikada Reda Belahyane'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

        Maçın bitiş düdüğünün ardından Lazio'nun diğer oyuncusu Matteo Guendouzi, hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

        Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, derbide 90 dakika forma giydi.

        Milan, deplasmanda Udinese'yi 3-0'la geçerken Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

        Juventus'ta oynayan milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

        İnter, Sossuolo'yu sahasında 2-1 mağlup ederken lider Napoli ise sahasında, Pisa'yı 3-2 ile geçerek 4'de 4 yaptı.

        İlk dört hafta sonunda, Napoli 12 puanla ilk sırada yer alırken Juventus 10 puanla ikinci, 9 puan toplayan Milan ve Roma zirve takiplerini sürdürdü.

        BAYERN MÜNİH, HARRY KANE'NİN HAT-TRİCK YAPTIĞI MAÇTA HOFFENHEİM'I RAHAT GEÇTİ

        Bundesliga’da Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'ı Harry Kane'in hat-trick'i ve Serge Gnabry'nin golüyle 4-1 yendi. Hoffenheim'ın tek golü ise Vladimir Coufal'dan geldi.

        Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 1-0 ile geçerken Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakipi Eintracht Frankfurt, evinde Union Berlin'e 4-3 kaybetti.

        Eintracht Frankfurt'un ikinci golü milli oyuncu Can Uzun'dan geldi.

        Almanya'da Bayern Münih 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Borussia Dortmund 10 puanla ikinci, RB Leipzig 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

