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İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!

27.04.2018 - 16:19 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Eğer çok harcama yapmadan güzel bir tatil yapmak isteyenlerdenseniz, Business Insider Avrupa’da en ucuz 18 tatil yerini seçti. Listeye Türkiye'den Marmaris de girdi

  • 1 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    18- İTALYA, SORRENTO

    Güney İtalya'nın Napoli Körfezi'nde bulunan Sorrento, tarihi özellikleri ve yerel lezzetleri ile meşhur.

  • 2 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    Vezüz Yanardağı, Capri ve Napoli ile çevrili olan kasabanın tarihi millattan önceye dayanıyor. Sorrento'da, Yunan, Roma ve Bizans İmparatorluğu'na ışık tutacak pek çok eser var. 

  • 3 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    17-IBIZA, İSPANYA

    İbiza, İspanya'ya bağlı özerk Balear Takımadaları'nın bir tanesi olan İbiza Adası'nın en büyük şehri.

  • 4 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    Restoranları, plajları ve gece hayatıyla meşhur olan şehir 1999 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne girdi. 

  • 5 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    16- LIMASOL, KIBRIS CUMHURİYETİ

    Güney Kıbrıs'ın en güneyinde yer alan Limasol şehri, aynı zamanda adanın en büyük ikinci şehri. Şarap üretimiyle de ünlü kent, pek çok festivale ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor. Sahil kıyısında pek çok otel bulunan Limasol'un başlıca geçim kaynağı turizm.

  • 6 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    15- NICE, FRANSA 

     Fransız Rivierası'nın başkenti unvanına sahip Nice, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Akdeniz sahilinde, Marsilya ile Cenova arasında yer alan şehir, ismini antik Yunan zafer tanrıçası Nike'dan almış.

  • 7 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    Nice Kalesi, St. Nicholas Ortodoks Katedrali, pazarlar, tarihi meydanlar buranın görülmesi gereken yerleri arasında.

     

  • 8 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    14- MAYORKA, İSPANYA

    Balear Takım Adaları'nın en büyüğü Mayorka, Batı Akdeniz'de yer alıyor. Akdeniz insanının sıcaklığı, berrak denizi ve beyaz kumuyla turizm şehri, kendine has mutfağıyla da öne çıkıyor.

  • 9 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    Ejderha Mağarası, Mallorca Katedrali, Almudania Sarayı ve Orta Çağ'dan kalma köyleri Mayorka'nın görülmesi gereken yerleri arasında...

  • 10 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    13- POREC, HIRVATİSTAN

    Porec, Hırvatistan'ın Istria Bölgesi'nde bulunuyor. Bölgenin en iyi tatil yeri olarak geçen Porec masmavi deniziyle cazip ucuz tatil yerlerinden

  • 11 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    12- LİZBON SAHİLLERİ, PORTEKİZ

    Portekiz'in başkenti Lizbon'un da İstanbul gibi iki yakası var. Avrupa'nın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Lizbon, tarihi eserleri, denizi ve festivalleriyle pek çok aktivite vadediyor.

  • 12 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    Buraya gittiğinizde Lizbon Katedrali, Gulbenkian Müzesi, Belem Kulesi gibi yerleri de ziyaret etmeyi unutmayın.

     

  • 13 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    11- HALKİDİKİ, YUNANİSTAN

    Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Halkidiki, yeşillikler içinde güzel mi güzel bir yarımada. Selanik'e oldukça yakın olan Halkidiki, yukarıdan üç parmaklı ele benzetilir. Yarımadanın üç parmağının kıyılarında Yerakini, Neos Marmaras, Ouranoupolis ve Nikiti gibi tatil beldeleri bulunur. Aristotales'in doğduğu Halkidiki'deki Arnia Köyü, Aristotales Parkı görülmesi gereken yerler arasında. 

  • 14 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
    14 | 29

    10- SLİEMA, MALTA

    Malta'nın en turistik bölgelerinden birisi olan Sliema, berrak denizinin yanında şirin Malta evleriyle turistleri kendine çekiyor. 

     

  • 15 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    Valetta, Elmo Kalesi, 3 Şehirler ve Ricasoli Malta'nın öne çıkan yapıları arasında. 

     

  • 16 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    9- ZADAR, HIRVATİSTAN

    Adriyatik Denizi kıyısında yer alan Zadar, Hırvatistan'ın eski şehirlerinden biri.

  • 17 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
    17 | 29

    Tarihte bir dönem Fransız egemenliğinde kalan Zadari mimarisiyle ilgi görüyor. Zadar'a gittiğinizde St. Mary Kilisesi'ni, Eski Şehir'i ve Aziz Donatus Kilisesi'ni gezmelisiniz.

  • 18 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    8- KORFU, YUNANİSTAN

    Korfu Yunanistan'ın kuzeybatısında Akdeniz'in kolu olan İyon Denizi'nde yer alıyor. 

  • 19 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    Paleokastritsa, Canal D'Amour (Aşk Kanalı), Porto Timoni ve Agios Georgios plajlarıyla ünlü ada, gece hayatıyla da öne çıkıyor. 

     

  • 20 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    7- BAF, KIBRIS

    Kıbrıs'ta bulunan liman kenti, mavi denizi ve yeşil bitki örtüsüyle bilinen Baf canlı bir turizm merkezi.

     

  • 21 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    6- COSTA BLANCA, İSPANYA

    İspanya'nın tatil cennetlerinden biri olan Costa Blanca, 'beyaz sahil' anlamını taşıyor. İklimi, berrak denizi, kumsalları ve plajlarıyla Costa Blanca, deniz tatili için oldukça güzel bir destinasyon. 

  • 22 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    5- GİRİT, YUNANİSTAN

    Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz 'in beşinci büyük adası olan Girit, Ege denizi'nin güneyinde yer alıyor.

     

  • 23 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    Dünyaca tanınmış turizm merkezindeki Knossos, Faistos ve Gortis'deki arkeolojik sitler, Retimnon (Resmo)'daki Venedik kalesi ve Samarya, Aya İrini ve Aradena geçitlerinin doğal güzellikleri sayılabilir. 

     

  • 24 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    4- COSTA DEL SOL, İSPANYA

    İspanya'nın güneyindeki tatil cenneti Costa de Sol, 'güneşin sahili' anlamını taşıyor.

  • 25 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    Plaza de Espana, Alcazaba Cueva de Nerja buranın gezilecek yerleri arasında.

  • 26 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    3- ALGARVE, PORTEKİZ

    Portekiz'in Avrupa kıtasında bulunan 5 istatistiki bölgesinden biri olan Algarve, adını "Batı Endülüs" anlamına gelen Arapça "el Garb el Endülüs"ten alıyor. 

  • 27 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    2- MARMARİS, TÜRKİYE

    Muğla'nın Marmaris ilçesi doyumsuz manzarası ve uygun fiyatlı oluşuyla listenin ikinci sırasında yer aldı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris'in çevresinde görülmesi gereken pek çok yer bulunuyor.

  • 28 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
    28 | 29

    Buraya giderseniz Marmaris plajlarını, koylarını ve Marmaris Kalesi'ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.

  • 29 İşte Avrupa'nın en ucuz tatil yerleri!
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    1- SUNNY BEACH, BULGARİSTAN

    Bulgaristan'ın en meşhur tatil bölgelerinden Sunny Beach, uçsuz bucaksız kumsalı ile turistlerin ilgi odağı. Her sene popülerliğini artıran Sunny Beach, gece hayatıyla da oldukça meşhur. Bu nedenle Sunny Beach'e Bulgaristan'ın Las Vegas'ı deniyor.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 29 Nisan 2018 Pazar 15:38
    Karadağ,Arnavutluk buralardan on kat daha ucuz ama listede yok.Reklam için yapılmış
  • Misafir 29 Nisan 2018 Pazar 05:42
    150-200 tl plaj girisi ve sezlong kirasi bizde iken tabiki avrupa ucuz kaliyor...
  • Misafir 29 Nisan 2018 Pazar 00:52
    110₺ şezlong dyen arkadaş, 40₺ mi olcak günlüğü, belediye plajına mı gidiyosun kardeşim? Senin 22€ desiğin geçen sene 80₺ idi aa şimdi 100₺ olmuş :) yazık bize millet... aslında onlara hep aynı bize durmadan zam geliyor
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