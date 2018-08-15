Eğer çok harcama yapmadan güzel bir tatil yapmak isteyenlerdenseniz, Business Insider Avrupa’da en ucuz 18 tatil yerini seçti. Listeye Türkiye'den Marmaris de girdi
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18- İTALYA, SORRENTO
Güney İtalya'nın Napoli Körfezi'nde bulunan Sorrento, tarihi özellikleri ve yerel lezzetleri ile meşhur.
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Vezüz Yanardağı, Capri ve Napoli ile çevrili olan kasabanın tarihi millattan önceye dayanıyor. Sorrento'da, Yunan, Roma ve Bizans İmparatorluğu'na ışık tutacak pek çok eser var.
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17-IBIZA, İSPANYA
İbiza, İspanya'ya bağlı özerk Balear Takımadaları'nın bir tanesi olan İbiza Adası'nın en büyük şehri.
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Restoranları, plajları ve gece hayatıyla meşhur olan şehir 1999 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne girdi.
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16- LIMASOL, KIBRIS CUMHURİYETİ
Güney Kıbrıs'ın en güneyinde yer alan Limasol şehri, aynı zamanda adanın en büyük ikinci şehri. Şarap üretimiyle de ünlü kent, pek çok festivale ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor. Sahil kıyısında pek çok otel bulunan Limasol'un başlıca geçim kaynağı turizm.
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15- NICE, FRANSA
Fransız Rivierası'nın başkenti unvanına sahip Nice, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Akdeniz sahilinde, Marsilya ile Cenova arasında yer alan şehir, ismini antik Yunan zafer tanrıçası Nike'dan almış.
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Nice Kalesi, St. Nicholas Ortodoks Katedrali, pazarlar, tarihi meydanlar buranın görülmesi gereken yerleri arasında.
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14- MAYORKA, İSPANYA
Balear Takım Adaları'nın en büyüğü Mayorka, Batı Akdeniz'de yer alıyor. Akdeniz insanının sıcaklığı, berrak denizi ve beyaz kumuyla turizm şehri, kendine has mutfağıyla da öne çıkıyor.
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Ejderha Mağarası, Mallorca Katedrali, Almudania Sarayı ve Orta Çağ'dan kalma köyleri Mayorka'nın görülmesi gereken yerleri arasında...
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13- POREC, HIRVATİSTAN
Porec, Hırvatistan'ın Istria Bölgesi'nde bulunuyor. Bölgenin en iyi tatil yeri olarak geçen Porec masmavi deniziyle cazip ucuz tatil yerlerinden
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12- LİZBON SAHİLLERİ, PORTEKİZ
Portekiz'in başkenti Lizbon'un da İstanbul gibi iki yakası var. Avrupa'nın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Lizbon, tarihi eserleri, denizi ve festivalleriyle pek çok aktivite vadediyor.
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Buraya gittiğinizde Lizbon Katedrali, Gulbenkian Müzesi, Belem Kulesi gibi yerleri de ziyaret etmeyi unutmayın.
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11- HALKİDİKİ, YUNANİSTAN
Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Halkidiki, yeşillikler içinde güzel mi güzel bir yarımada. Selanik'e oldukça yakın olan Halkidiki, yukarıdan üç parmaklı ele benzetilir. Yarımadanın üç parmağının kıyılarında Yerakini, Neos Marmaras, Ouranoupolis ve Nikiti gibi tatil beldeleri bulunur. Aristotales'in doğduğu Halkidiki'deki Arnia Köyü, Aristotales Parkı görülmesi gereken yerler arasında.
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10- SLİEMA, MALTA
Malta'nın en turistik bölgelerinden birisi olan Sliema, berrak denizinin yanında şirin Malta evleriyle turistleri kendine çekiyor.
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Valetta, Elmo Kalesi, 3 Şehirler ve Ricasoli Malta'nın öne çıkan yapıları arasında.
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9- ZADAR, HIRVATİSTAN
Adriyatik Denizi kıyısında yer alan Zadar, Hırvatistan'ın eski şehirlerinden biri.
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Tarihte bir dönem Fransız egemenliğinde kalan Zadari mimarisiyle ilgi görüyor. Zadar'a gittiğinizde St. Mary Kilisesi'ni, Eski Şehir'i ve Aziz Donatus Kilisesi'ni gezmelisiniz.
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8- KORFU, YUNANİSTAN
Korfu Yunanistan'ın kuzeybatısında Akdeniz'in kolu olan İyon Denizi'nde yer alıyor.
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Paleokastritsa, Canal D'Amour (Aşk Kanalı), Porto Timoni ve Agios Georgios plajlarıyla ünlü ada, gece hayatıyla da öne çıkıyor.
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7- BAF, KIBRIS
Kıbrıs'ta bulunan liman kenti, mavi denizi ve yeşil bitki örtüsüyle bilinen Baf canlı bir turizm merkezi.
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6- COSTA BLANCA, İSPANYA
İspanya'nın tatil cennetlerinden biri olan Costa Blanca, 'beyaz sahil' anlamını taşıyor. İklimi, berrak denizi, kumsalları ve plajlarıyla Costa Blanca, deniz tatili için oldukça güzel bir destinasyon.
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5- GİRİT, YUNANİSTAN
Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz 'in beşinci büyük adası olan Girit, Ege denizi'nin güneyinde yer alıyor.
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Dünyaca tanınmış turizm merkezindeki Knossos, Faistos ve Gortis'deki arkeolojik sitler, Retimnon (Resmo)'daki Venedik kalesi ve Samarya, Aya İrini ve Aradena geçitlerinin doğal güzellikleri sayılabilir.
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4- COSTA DEL SOL, İSPANYA
İspanya'nın güneyindeki tatil cenneti Costa de Sol, 'güneşin sahili' anlamını taşıyor.
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Plaza de Espana, Alcazaba Cueva de Nerja buranın gezilecek yerleri arasında.
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3- ALGARVE, PORTEKİZ
Portekiz'in Avrupa kıtasında bulunan 5 istatistiki bölgesinden biri olan Algarve, adını "Batı Endülüs" anlamına gelen Arapça "el Garb el Endülüs"ten alıyor.
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2- MARMARİS, TÜRKİYE
Muğla'nın Marmaris ilçesi doyumsuz manzarası ve uygun fiyatlı oluşuyla listenin ikinci sırasında yer aldı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris'in çevresinde görülmesi gereken pek çok yer bulunuyor.
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Buraya giderseniz Marmaris plajlarını, koylarını ve Marmaris Kalesi'ni mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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1- SUNNY BEACH, BULGARİSTAN
Bulgaristan'ın en meşhur tatil bölgelerinden Sunny Beach, uçsuz bucaksız kumsalı ile turistlerin ilgi odağı. Her sene popülerliğini artıran Sunny Beach, gece hayatıyla da oldukça meşhur. Bu nedenle Sunny Beach'e Bulgaristan'ın Las Vegas'ı deniyor.
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