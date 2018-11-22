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Avrupa'da göçmen çocuk kayboluyor
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Avrupa'nın vize verdiği 10 bin göçmen çocuktan haber yok!

Avrupa'da, binlerce göçmen çocuğun seks kölesi yapıldığı ve organ mafyasına teslim edildiği, ilk kez resmi bir ağız tarafından kabul edildi. Dehşet veren tabloyu, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias itiraf etti. Kocias, vize verilen çocukların organ mafyasının pençesine düştüğünü belirtti

22.11.2018 - 07:56 | Güncelleme: Genel

Avrupa polis teşkilatı Europol'ün raporuna göre 4 bini Almanya'da olmak üzere en az 10 bin göçmen çocuk kayıp. Bu çocukların seks kölesi yapıldığı, organlarının çalındığı da rapora yansıdı. Ancak 2014'te yayımlanan bu ürkütücü raporun ardından Avrupa sessizliğe gömüldü. Herhangi bir soruşturma açılmadı. Çocukların akıbeti de bilinmiyor.

KİMSESİZ ÇOCUKLARA VİZE

Yasadışı vize işlemlerine bulaşan bazı Yunan diplomatları savcılığa sevk ettiğini açıklayan Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yasadışı vizelerin kimsesiz çocuklara verildiğini vurguladı. 93 vaka tespit edildiğini ancak bunun buzdağının görünen yüzü olduğunu kaydetti. Ardından Avrupa'nın yüzünü kızartacak açıklamayı yaptı.

ÇOCUKLAR ÇETELERE TESLİM

Güneş gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan'a ulaşan kaçak göçmenler Türkiye'ye iade edilirken, yolda ailelerini kaybeden çocuklara Avrupa'nın kapısı neden açılıyor? Kocias, işte bu sorunun cevabını da verdi: "Kimsesiz çocuklara vize vermek, organ ticareti anlamına geliyor" dedi. Bu sözleriyle Kocias, tarihin belki de en büyük insanlık suçlarından birini itiraf etti.

 

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