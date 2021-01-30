Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "1994 yılında, grekoromen stil 74 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Erol Koyuncu vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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