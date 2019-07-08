Türkiye’de ilkokuldan lise son sınıfa kadar çocukların finansal okur yazarlıklarını geliştirmek ve girişimci zihin yapısına sahip bireyler olarak onları hayata hazırlamak amacıyla çalışan Genç Başarı Eğitim Vakfı, Avrupa Yılın Şirketi Yarışması’nda Entella Ekibi ile şampiyonluk ipini göğüsledi.

Türkiye’de 500, Avrupa’da ise 30 binden fazla girişimi geride bırakan Genç Başarı Eğitim Vakfı-‘Entella GençBizz Şirketi’, deniz yüzeyindeki katı atıkları toplayan düşük maliyetli bir filtre sistemi geliştirerek söz konusu ödülü aldı.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Çelik Ören, "Gençlerimiz, tutkuları, azimleri ve kararlılıkları ile girişimci zihin yapısının en etkili örneklerinden biri oldular. Bu büyük başarıları yeni gelecek öğrencilerimize ilham verecek ve yol gösterecektir" dedi.

YÜZDE 95'İ DEVLET OKULU

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20’nci yaşını kutlayan vakıf her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği GençBizz Lise Girişimcilik Programı ile yüzde 95’i devlet okulu öğrencisi olmak üzere liselerde şirket kurdurarak gençlere girişimcilik deneyimi kazandırıyor.

Vakıf, bu girişimler arasında bir de yarışma düzenliyor. Bu yarışma sonunda farklı kategorilerde de değerlendirilen girişimler arasından seçilen bir liseli girişim Türkiye birincisi olurken, Avrupa’nın 39 ülkesinde de benzer yarışmalar düzenleniyor ve ülke birincileri her yıl Avrupa çapında düzenlenen ‘Yılın Şirketi Yarışması’na katılıyor.