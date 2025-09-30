Avrupa, Trump'ın planını memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul ettiğini duyurdu.

MACRON: BU PLANI UYGULAMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Plana ilişkin olarak Macron, "İsrail'in bu konuda kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum. Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakıp bu planı uygulamaktan başka seçeneği yok." dedi.

Bu unsurların "Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle 142 BM üye ülkesi tarafından benimsenen ilkeler ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın inşası için ilgili tüm ortaklarla derinlemesine görüşmelerin önünü açması gerektiğini" vurgulayan Macron, Fransa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve tarafların taahhütleri konusunda duyarlı olacaklarını ifade etti.

MELONİ: BİR DÖNÜM NOKTASI TEŞKİL EDEBİLİR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip planı kabul etmeye çağırdı.

Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi. İtalyan hükümeti olarak Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için tüm çabaları desteklemeye uzun zamandır kararlı olduklarını belirten Meloni, "Düşmanlıkların sona ermesi, Gazze Şeridi'ndeki sivilleri etkileyen ve kesinlikle haksız ve kabul edilemez bir trajedi olan korkunç insani krizin ele alınması için de elzemdir. ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün sunulan öneri, bu süreçte bir dönüm noktası teşkil edebilir ve düşmanlıkların kalıcı olarak durdurulmasını, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve sivil halka tam ve güvenli insani yardım erişimini sağlayabilir." ifadelerini kullandı. Başbakan Meloni, şöyle devam etti: "İtalya'nın memnuniyetle karşıladığı plan, bölgesel ortakların tam katılımıyla Gazze Şeridi'nin istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ve kalkınması için iddialı bir proje ortaya koymaktadır. Bu bağlamda İtalya; ABD, Avrupalı ​​ortaklar ve bölgeyle yakın koordinasyon içinde üzerine düşeni yapmaya hazırdır ve Başkan Trump'a arabuluculuk ve Orta Doğu'ya barış getirme çabaları için teşekkür eder. İtalya, tüm tarafları bu fırsatı değerlendirip, bu planı kabul etmeye çağırmaktadır."

WADEPHUL: ESSİZ BİR FIRSAT Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planın korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu ve bunun kaçırılmaması gerektiğini bildirdi. Bakan Wadephul, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi. Wadephul, "ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gazze'de acımasız çatışmalardan akıl almaz insani zorluklardan muzdarip yüz binlerce kişiye umut veriyor. Sonunda İsrailliler ve Filistinliler için bu savaşın yakında bitebileceği umudunu taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu fırsat kaçırılmamalı. Hamas bunu değerlendirmeli." ifadesini kullanan Wadephul, Hamas'ı etkileyebilecek herkese hemen harekete geçme çağrısı yaptı. Wadephul, ABD Başkanı Trump'a, bölgedeki Arap devletlerine ve somut destekleriyle Gazze'de barışı sağlamak isteyen diğer Müslüman ülkelere teşekkür etti. Almanya olarak plana somut destek sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Wadephul, planın Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir uzlaşma sürecinin önünü açabileceğini belirterek, bu fırsatın değerlendirilmesini istedi. Wadephul, bu amaçla hafta sonu bölgeye bir ziyaret planladığını aktardı. MONTENEGRO: UMUT VERİCİ Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirme girişimini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Montenegro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Portekiz'in her zaman desteklediği ilkeleri bünyesinde barındıran, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme girişimini memnuniyetle karşılıyorum. İsrail Başbakanı'nın açık sözlülüğü, Arap ve Avrupalı ​​ortakların katılımı ve uluslararası toplumun duyarlılığı umut verici. Portekiz, her iki halk için de adil ve kalıcı bir barışın başlangıç ​​noktası olabilecek bu girişimi destekliyor." ifadelerini kullandı.