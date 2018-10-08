Avrupalı müteahhitler İzmir’de buluştu

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin ev sahipliğinde, Türkiye Yapı Malzemeleri Komitesi’nin de sponsor olarak destek verdiği, Avrupalı Uluslararası Müteahhitler Birliği - European International Contractors (EIC) Genel Kurul toplantısı, 4-6 Ekim 2018 tarihlerinde 85 katılımcı ile İzmir Çeşme’de gerçekleşti. Yılda 2 kez gerçekleşen ve bu yıl da Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı EIC Genel Kurulu toplantısında ‘Gelişmekte Olan Dünyada Altyapı Geliştirmesi için Alternatif Finansman Seçenekleri’ konuşuldu.

Toplantıda, müteahhitlerin hedef pazar olarak defalarca dile getirdiği Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde büyük projeler için imkân olduğu fakat ülkelerdeki bankacılık sistemlerinin yabancı yatırımlar için yetersiz kaldığı veya politik atmosferden dolayı kur dolaylı yatırımların bekletildiği aktarıldı. Ortak rakip olarak görünen Çin için de kendi finansmanı ile gelirken kendi yapı malzemelerini ve iş gücünü getirmesini dünyada büyük işler yapmış Avrupalı müteahhitleri çok zorladığı aktarıldı.

Genel kurulu değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Yapı Malzemeleri Komitesi Başkanı Serdar Urfalılar, organizasyonun çok verimli geçtiğini belirtti. Genel Kurul’a çok sayıda sektör temsilcisi ve başkanın da katılım gösterdiğini belirten Urfalılar, “11 ülkeden katılım gerçekleşti. Müteahhitler, gelemeyenlerin pişman olacakları bir hafta sonu geçirdiklerini bizlere söylediler. Bizler için de çok verimli bir genel kurul oldu. Türk yapı malzemelerinin kalitesi ve gücünü anlattık. Ayrıca Turkish Construction Materials standımızı ziyaret eden Eximbank Başkanı’na, Türk Müteahhitler Birliği Başkanı ve yardımcılarına ve EIC Başkanı’na da teşekkür ederim” diye konuştu.

Alternatif finansman seçenekleri değerlendirildi

Toplantıda konu olarak alternatif finansman seçenekleri gibi önemli hususun günümüzde büyük işler yapan müteahhitlerin özel-kamu işbirliği projelerinde en çok cevap aradığı konular arasında olduğuna değinen Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komite Başkanı Urfalılar, şöyle devam etti: “Türk müteahhidi, dünyanın birçok yerinde proje yapıyor. Açıkçası bugün bir gurur tablosuna şahit oldum. Toplantıda Summa Group, Yapı Merkezi, Gülermak, Haşemoğlu İnşaat, YDA İnşaat, Doğuş İnşaat, Nurol İnşaat, Tekfen İnşaat, Yüksel İnşaat ve Yenigün İnşaat firmaları buradaydı. Hatta sunumlar bile yapıldı. Yapılan sunumlarda, Türk firmalarının projelerinde birçok müteahhidin alamadığı risklerle girdiği pazarlarda alternatif finansal çözüm seçenekleri gösterildi. Büyük risk diyorum çünkü gidilen ülkeler diğer Avrupalı müteahhitlerin kolay yakınlık kuramadığı ülkeler.”

Portekizli ve Belçikalı firmalardan görüşme talebi

Türk Müteahhitlerinin ENR listesinde ikinci gelmelerine şaşırmayan Müteahhitler, Afrika ve Orta Doğu'ya alanlarında hem kültürel hem de coğrafi olarak en yakının Türkiye olduğunu dile getirdiler. Urfalılar “Türk Yapı Malzemeleri, Avrupa standartlarında ve dünya enleri arasında yer alıyor. Tercih edilmemesi gibi bir endişemiz yok. Sadece bilinmemesi ve farkında olunmaması bizi şu anki durumumuzdan öne götüremiyor

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