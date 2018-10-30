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Gurbetçi vatandaşları dolandırıyor
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Avukat katibinin gurbetçi kadını dolandırdığı iddiası

Almanya'da yaşayan kadın, miras davası için geldiği Adana'da kendisini katip olarak tanıtan kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti. Zanlı 9 bin 500 Euro ve 53 bin 500 TL ile kayıplara karıştı.

30.10.2018 - 13:28 | Güncelleme:

Adana'da 3 yıl önce babasından miras kalan gayrimenkulün kuzenleriyle bölüştürülmesi üzerine icra davası açmak için 50 yıldır yaşadığı Almanya'dan eşi Cezmi Kılıç ile kente geldiğini söyleyen Refika Kılıç, Seyhan ilçesinde başvurduğu avukat Mehmet Ataş'ın avukatlık bürosunda çalışan katip Ayten Ö. ile tanıştığını söyledi. Ailesinin yıllar önce çalıştığı için başvurduğu avukatlık bürosunda avukat yerine katip ile muhatap olmak zorunda kaldığı anlatan Kılıç, Ayten Ö.'nün kendisine güven vermesi nedeniyle ona inandığını söyledi.

'KATİP AYTEN Ö. KKTC'DEKİ OĞLU İÇİN DE 7 BİN 500 EURO DA ALMIŞ'

Dosya işlemleri için Almanya'dan Adana'ya geldikten sonra bir otele yerleştiklerini ancak Ayten Ö.'nün ısrarla kendilerini evine davet ettiğini belirten Refika Kılıç, dosya masrafları için Ayten Ö.'ye 9 bin 500 Euro ve 53 bin 500 TL verdiğini öne sürdü. Ayten Ö.'nün evinde kaldığı sırada altınlarının da kaybolduğunu iddia eden Refika Kılıç, Ayten Ö.'nün, altınların daha önce kaldıkları otelde çalınmış olabileceğini söylemesi üzerine ilk başta şüphelenmediklerini kaydetti. Bir süre sonra Almanya'ya dönen Refika Kılıç, bu süreçte de Ayten Ö.'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite okuyan oğlu için de duygu sömürüsü yaparak 7 bin 500 Euro borç para istediğini, bu parayı da ödediğini anlattı.

AVUKAT KATİBİ DOLANDIRDIĞI PARALARLA ORTADAN KAYBOLDU

Bir süre sonra Ayten Ö.'nün icra dosyasıyla ilgilenmediğini fark eden Refika Kılıç, daha sonra telefon ettiği Ayten Ö.'nün kendisini oyaladığını öne sürdü. Ayten Ö.'nün ortadan kaybolması üzerine avukat Ahmet Haluk Kan aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Refika Kılıç, Olaylar açığa çıkınca ve paramızı geri isteyince telefonlarımıza çıkmamaya başladı. Sosyal medya hesaplarından bizi engelledi. Yetkililere sesleniyorum. Adalet istiyorum dedi.
Ayten Ö.'nün daha önce kendisini hakim olarak tanıtarak gurbetçi vatandaşları dolandırması nedeniyle tutuklandığını öğrendiklerini kaydeden Ahmet Haluk Kan, kendi açtıkları davaya ise savcılığın takipsizlik vermesi üzerine itiraz ettiklerini söyledi.

 

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