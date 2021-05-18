Yanağı koparılan avukat isyan etti! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 2018 yılında, haciz işlemi sırasında Av. Cüneyt Bülent Şeker’i yanağından ısıran ve İcra Memuru Mustafa Sekmen’e de hakaret eden saldırgan Ömer Konuk, Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İHA'da yer alan habere göre Avukat Cüneyt Bülent Şeker, kendisine saldırıp yanağından parça koparan zanlının aldığı ceza sonrası tepki gösterip adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"BU ASLINDA HUKUK DÜZENİNE SALDIRIYOR"

2018 yılında Orhaneli ilçesinin bir köyünde haciz işlemi yaptıkları esnada saldırıya uğradığını ifade eden Avukat Cüneyt Bülent Şeker, "Yapılan saldırıda yanağım ısırılarak parça koparıldı. Bir borçluysanız kapınıza avukat, icra memuru ve polis gelmesin de mafya mı gelsin, 2000 yılından önce mafya bu şekilde güçlendi.

Alacak tahsili zayıf olunca mafya güçlenip zamanla büyümeye başladı. Bu da hiçkimsenin isteyeceği ve tercih edeceği bir şey değil şiddet şiddeti doğurur. Bu kişi aslında avukata saldırmıyor hukuk düzenine saldırıyor.

"HAKİME SALDIRI OLSA TUTUKLANIRDI"

Biz mahkeme kararını uyguladık. Sanığın yeterince ceza almadığını düşünüyoruz. Bana saldırı olan köyde keşfe giden bir hakim olsaydı aynı saldırı ona yapılıp yanağından bir parça koparılsaydı bence o sanıklar gün yüzünü biraz zor görür hemen tutuklanırlardı. Ama maalesef bu olayda tutuklanmadı.

"YANAĞIMDA İZ KALDI"

Hakim ve savcı meslektaşlarımız, kendi çocukları ve eşlerine bir saldırı olduğu zaman nasıl bir ceza vereceklerse aynı şekilde ceza versinler. Biz bu eksik cezaları yeterli bulmuyoruz. Bize yapılan saldırı avukata yapılan saldırı değil kamu düzenine yapılan bir saldırı, yapılan saldırıdan dolayı yanağımda iz kaldı" dedi.