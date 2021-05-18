Yanağı koparılan avukat isyan etti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET! Son dakika... Yanağı koparılan avukat sanığa verilen cezaya isyan etti!
ABONE OL

Yanağı koparılan avukat isyan etti!

Hacize gittiği yerde saldırıya uğrayan ve yanağı feci biçimde ısırılarak parçalanan Avukat Cüneyt Bülent Şeker, zanlıya verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına isyan etti. Avukat Şeker, "Bana saldırı olan köyde keşfe giden bir hakim olsaydı aynı saldırı ona yapılıp yanağından bir parça koparılsaydı bence o sanıklar gün yüzünü biraz zor görür hemen tutuklanırlardı" dedi

VAHŞET! Son dakika... Yanağı koparılan avukat sanığa verilen cezaya isyan etti!
Yanağı koparılan avukat isyan etti!
0:00 / 0:00
İHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 2018 yılında, haciz işlemi sırasında Av. Cüneyt Bülent Şeker’i yanağından ısıran ve İcra Memuru Mustafa Sekmen’e de hakaret eden saldırgan Ömer Konuk, Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 yıl 6 ay, haciz işlemine elinde bıçakla direnen Sevim Konuk ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İHA'da yer alan habere göre Avukat Cüneyt Bülent Şeker, kendisine saldırıp yanağından parça koparan zanlının aldığı ceza sonrası tepki gösterip adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"BU ASLINDA HUKUK DÜZENİNE SALDIRIYOR"

2018 yılında Orhaneli ilçesinin bir köyünde haciz işlemi yaptıkları esnada saldırıya uğradığını ifade eden Avukat Cüneyt Bülent Şeker, "Yapılan saldırıda yanağım ısırılarak parça koparıldı. Bir borçluysanız kapınıza avukat, icra memuru ve polis gelmesin de mafya mı gelsin, 2000 yılından önce mafya bu şekilde güçlendi.

Alacak tahsili zayıf olunca mafya güçlenip zamanla büyümeye başladı. Bu da hiçkimsenin isteyeceği ve tercih edeceği bir şey değil şiddet şiddeti doğurur. Bu kişi aslında avukata saldırmıyor hukuk düzenine saldırıyor.

"HAKİME SALDIRI OLSA TUTUKLANIRDI"

Biz mahkeme kararını uyguladık. Sanığın yeterince ceza almadığını düşünüyoruz. Bana saldırı olan köyde keşfe giden bir hakim olsaydı aynı saldırı ona yapılıp yanağından bir parça koparılsaydı bence o sanıklar gün yüzünü biraz zor görür hemen tutuklanırlardı. Ama maalesef bu olayda tutuklanmadı.

"YANAĞIMDA İZ KALDI"

Hakim ve savcı meslektaşlarımız, kendi çocukları ve eşlerine bir saldırı olduğu zaman nasıl bir ceza vereceklerse aynı şekilde ceza versinler. Biz bu eksik cezaları yeterli bulmuyoruz. Bize yapılan saldırı avukata yapılan saldırı değil kamu düzenine yapılan bir saldırı, yapılan saldırıdan dolayı yanağımda iz kaldı" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OTELDE DEHŞET! Son dakika: Genç kızın şüpheli ölümü annesini kahretti
GÜNDEMAcı haber anneyi yıktı!
Son dakika: Balıkesir'de ormanlık alanda yangın! - Haberler
GÜNDEMBalıkesir'de ormanlık alanda yangın!
Son dakika: 5 katlı binada çökme riski! - Haberler
GÜNDEM5 katlı binada çökme riski!
TSK PAYLAŞTI! Son dakika: PKK'nın Suriye sorumlusu böyle vuruldu - VİDEO HABER
GÜNDEMMSB paylaştı! Terörist Sofi Nurettin böyle etkisiz ...
Köy meydanındaki tartışma cinayetle bitti
GÜNDEMKöy meydanındaki tartışma cinayetle bitti
Film stüdyosunda korkutan yangın! - Haberler
GÜNDEMFilm stüdyosunda korkutan yangın!
İĞRENÇ! Son dakika... Kabinde sapıklık: Gizli görüntü çekti - VİDEO HABER
GÜNDEMGenç kızlar sahilde kabine girdi! Sonrası iğrenç!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
GÜNDEMKılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı çıktı
“Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır”
GÜNDEM“Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız ...
SON DAKİKA: İstanbul için 'sarı uyarı' - Haberler
GÜNDEMİstanbul için 'sarı uyarı'