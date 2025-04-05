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        Avukatlardan "Hukuka Saygı" yürüyüşü

        Türkiye Barolar Birliği'ne bağlı 81 ilin baro başkanları ile çok sayıda avukat, "Savunmanın Bağımsızlığı, Hukuka Saygı" sloganıyla Ankara'da bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:52
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        Avukatlardan "Hukuka Saygı" yürüyüşü
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        Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) bağlı avukatlar, "Savunmanın Bağımsızlığı, Hukuka Saygı" sloganıyla Ankara'da bir araya geldi.

        TBB binasında buluşan 81 ilin baro başkanları ve Türkiye Barolar Birliği yönetimi ile avukatlar, Ankara Anıtpark'a yürümeye başladı.

        Yürüyüşün ardından avukatların, Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk sunumunda bulunacağı ve resmi törenlerini gerçekleştireceği öğrenildi.

        Türkiye Barolar Birliği'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 Nisan Avukatlar Günü'nde; TBB, Barolar ve Avukatlar olarak 'Savunmanın Bağımsızlığı ve Hukuka Saygı' için cübbelerimizle Türkiye Barolar Birliği’nde buluşarak yürüyüşe geçtik. Program Anıtpark’taki basın açıklaması ve Anıtkabir’deki resmî törenle devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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