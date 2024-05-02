Avukatların sorun ve talepleri neler? Ankara Barosu Başkanı Köroğlu Habertürk’e konuştu

Ankara’da geçen hafta gerçekleşen “Büyük Savunma Mitingi”nde avukatlar hakları için bir araya geldi. Mitingde verilen mesajları ve avukatların taleplerini Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu Habertürk’e değerlendirdi.

“AVUKATLIK MESLEĞİNİN SORUNLARI ADALETİN SORUNLARI DEMEKTİR”

Köroğlu, “Avukatlık sadece bir meslek değildir aynı zamanda savunmanın, yargının kurucu bir unsurudur. Ne yazık ki avukatlık artık yapılabilecek bir noktada değil. Avukatlık mesleğinin sorunları adaletin sorunları demektir.” dedi.

AVUKATLARIN EKONOMİK SORUNLARI

Avukatların ekonomik sorunlarına değinen Köroğlu, “Özellikle de son yıllarda yaşanan çok ciddi ekonomik sorunlar, hukuk fakültelerinin sayısının çok fazla olması nedeniyle birçok mezun ve birçok işsiz yaratılması… CMK tarifesindeki ücretler, o kadar komik hale geldi ki yani evden çıkıp karakola gitmenin bile bir maliyeti varken o parayı bile ödeyemiyorlar. Biz bu nedenle CMK tarifesinin asgari ücret tarifesine en azından getirilmesini istedik.” ifadelerini kullandı.