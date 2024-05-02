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        Haberler Gündem Yargı Avukatların sorun ve talepleri neler? Ankara Barosu Başkanı Köroğlu Habertürk’e konuştu

        Avukatların sorun ve talepleri neler? Ankara Barosu Başkanı Köroğlu Habertürk’e konuştu

        Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, avukatlık mesleğine dair talep ve beklentilere ilişkin Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Köroğlu, avukatlara yönelik şiddet olaylarına dikkat çekip, "Cezaların caydırıcı olması gerekiyor" çağrısı yaptı.

        Giriş: 02.05.2024 - 20:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 20:49
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        Avukatların sorun ve talepleri neler?
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        Ankara’da geçen hafta gerçekleşen “Büyük Savunma Mitingi”nde avukatlar hakları için bir araya geldi. Mitingde verilen mesajları ve avukatların taleplerini Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu Habertürk’e değerlendirdi.

        “AVUKATLIK MESLEĞİNİN SORUNLARI ADALETİN SORUNLARI DEMEKTİR”

        Köroğlu, “Avukatlık sadece bir meslek değildir aynı zamanda savunmanın, yargının kurucu bir unsurudur. Ne yazık ki avukatlık artık yapılabilecek bir noktada değil. Avukatlık mesleğinin sorunları adaletin sorunları demektir.” dedi.

        AVUKATLARIN EKONOMİK SORUNLARI

        Avukatların ekonomik sorunlarına değinen Köroğlu, “Özellikle de son yıllarda yaşanan çok ciddi ekonomik sorunlar, hukuk fakültelerinin sayısının çok fazla olması nedeniyle birçok mezun ve birçok işsiz yaratılması… CMK tarifesindeki ücretler, o kadar komik hale geldi ki yani evden çıkıp karakola gitmenin bile bir maliyeti varken o parayı bile ödeyemiyorlar. Biz bu nedenle CMK tarifesinin asgari ücret tarifesine en azından getirilmesini istedik.” ifadelerini kullandı.

        “AVUKATLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI CEZALARIN CAYDIRICI OLMASI LAZIM”

        Köroğlu, “İşini yaparken adliyelerde veya icrada, olay yerinde, emniyette, karakolda uğradığı şiddet, vatandaştan gördüğü kötü muamele, hakaret… Buna karşı artık sesimizi çıkarmak zorundaydık. Biz artık somut adımlar atılmasını istiyoruz. O gün o yüzden 81 il barosu TBB’nin çağrısıyla Ankara’da buluştuk. Yaklaşık 5 bin avukat omuz omuza o yolu yürüdük. Ve bir miting gerçekleştirdik. Artık gelinen bu noktanın herkes tarafından farkına varılmasını istiyoruz. Buna yönelik cezaların caydırıcı olması lazım. Buna ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalı ve uygulanmalı.” diye konuştu.

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        #MUSTAFA KÖROĞLU
        #AVUKATLAR
        #haberler
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