Avustralya Covid-19 ilacı için anlaşma yaptı 0:00 / 0:00

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Morrison hükümeti, Terapötik Ürünler İdaresi tarafından onaylanması koşuluyla, ilacın üreticileri Kuzey Amerikalı ilaç firması Merck ve ABD Florida merkezli ilaç firması Ridgeback ile bir tedarik anlaşması imzaladı.

Ağızdan alınan ve adı Molnupiravir olarak belirlenen ilacın ciddi hastalık ve ölümleri önlediği belirtilirken, 3. faz evresi sonuçlarına göre ilacı alan hastalardan yüzde 7,3’ü hastaneye yatırılırken, ilacı kullanmayan plasebo grubundan yüzde 14,1’i hastaneye yatırıldı ya da öldü. Bu da ilacın yüzde 50 düzeyinde etkili olduğunu ortaya koydu.

Molnupiravir hapı, halihazırda kullanımda olan sotrovimab ve remdesivir ile birlikte virüsü daha az şiddetli hale getirebilecek bir dizi tedaviden biri olarak gösterilirken, sağlık otoriteleri, Covid-19 aşısının ağır hastalıkları önlemede hala en etkili araç olduğunu vurguluyor.

"ONAY ALDIKTAN SONRA GELECEK"

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Aşılar ve bunun gibi yeni tedaviler, Avustralya'yı güvenli bir şekilde yeniden açma ve açık tutma konusundaki ulusal planımızı güçlendirecek” dedi.

Covid-19 aşıları ve tedavileri için gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Morrison, "Molnupiravir, Terapötik Ürünler İdaresi tarafından onaylanması durumunda Avustralya'ya getrilmeye hazır olacak" diye konuştu.

"VERİLER İYİ"

Avustralya'da Covid-19'un merkezi haline gelen Victoria eyaleti baş sağlık görevlisi Prof Brett Sutton, üçüncü aşama denemelerinin sonuçlarına atıfta bulunarak, Molnupiravir'in "ağır hastalık riskini yarı yarıya azaltabileceğine" dair "Veriler gerçekten iyi" dedi.

Ülkede 16 yaş ve üstü Avustralyalıların neredeyse %80'i şimdi ilk doz aşısını olmuş durumda. Prof Sutton da, "Aşı olmak, ciddi hastalıkları önlemede şu anda mevcut olan herhangi bir antiviralden 10, 20, 50 kat daha güçlü bir müdahale olacaktır" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre Tayland hükümeti de 200 bin adet Molnupiravir almak için Merck şirketiyle görüşüyor.