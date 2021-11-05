Avustralya 4 yeni F-35 savaş uçağı aldı 0:00 / 0:00

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Defence Blog'un haberine göre, Avustralya ordusu, 4 yeni F-35A ile birlikte artık 41 beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olduklarını bildirdi.

RAAF'ın Twitter paylaşımında, "Bu, yakın zamanda ABD'den yeni gelen ve RAAF Üssü Williamtown'a inen en yeni 4 F-35A'larımızdan biri." ifadesine yer verildi.

Gelişmiş gizliliği, avcı hızı ve çevikliği, gelişmiş görev sistemleri, tamamen kaynaşmış sensör bilgileri, ağ özellikli operasyonlar ve son teknoloji sürdürülebilirlik ile birleştiren beşinci nesil bir avcı uçağı olarak bilinen F35'lerin ilk çifti, 10 Aralık 2018'de Sidney'in kuzeyindeki RAAF Üssü Williamtown'a ulaşmıştı.

Avustralya Biden'ın iktidara gelmesi sonrası ABD ile daha güçlü ilişkiler kuruyor. Avustralya, Fransız Naval Group ile 2016 yılında imzalanan ve 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören, 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 65.5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal ederek ABD ve Birleşik Krallık ile anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmanın iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Fransa'yı önceden bilgilendirdiklerini belirtmişti. Ancak iki ülke arasındaki kriz devam ediyor.