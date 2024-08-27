Avustralya'da çalışanlara "işten kopma hakkı"

Avustralya'da yürürlüğe giren yeni yasayla çalışanlar mesai saatleri dışında iş ile ilgili e-postalara ve aramalara yanıt vermeme yani "işten kopma hakkı"na kavuştu.

Pazartesi günü yürürlüğe giren yeni uygulama, çalışanların çoğu durumda iş saatleri dışında işverenlerinden gelen mesajları okumayı veya yanıtlamayı reddettikleri için cezalandırılamayacağı anlamına geliyor.

Uygulamanın destekçileri, yasanın çalışanların kişisel hayatlarına yapılan müdahaleyi durduracağını söylüyor: bu eğilim, pandemi döneminde evden çalışmayla birlikte ev ile iş hayatını dengesinin altüst edilmesiyle hız kazandı.