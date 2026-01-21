Avustralya Parlamentosu, silah yasası ve nefret söylemine ilişkin tasarıları kabul etti

Avustralya Parlamentosunun özel oturumunda, Bondi Plajı'ndaki saldırının ardından nefret söylemi ve silah yasalarına yönelik yasal önlemler oylamaya sunuldu.

Oturumda görüşülen iki tasarı, Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçti.

Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, tasarıların kabul edilmesinden memnun olduğunu belirterek, nefret söylemine ilişkin onaylanan tasarının içeriğinin daha güçlü olmasını tercih ettiğini ancak Senatoda bu konuda uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Tony Burke, söz konusu düzenlemeler daha önce yürürlükte olsaydı, saldırıyı düzenleyen kişilerin yasal olarak silaha erişemeyeceğini vurguladı.

Yeni silah yasaları kapsamında, silah sahipliğine ek kısıtlamalar getirilirken, teslim edilmesi zorunlu silahlar için devlet destekli geri satın alma programı öngörülüyor.

Nefret söylemi konusundaki düzenlemeler ise Avustralya'nın terör örgütü tanımına girmese de "nefret gruplarının" faaliyetlerinin yasaklanmasına imkan tanıyor.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.