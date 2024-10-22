Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ’ye hükümet kurma yetkisi verilmedi

Ülkede genel seçimlerin üzerinden 3 haftadan fazla zaman geçmesine rağmen hükümet kurma sürecinin yaşanan siyasi çıkmazdan ötürü başlatılamaması üzerine, Cumhurbaşkanı Van der Bellen, dün üç büyük partinin temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonrasında koalisyon görüşmelerinin başlatılması için yetkiyi kime vereceğini açıkladı.

Van der Bellen, seçimler sonrasında meclise girmeyi başaran siyasi partilerin aşırı sağcı FPÖ ve FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ile koalisyon kurmak istememesi, Kickl’ın da olası bir hükümette başbakanlık görevinden feragat etmemesi nedeniyle oluşan durumu, "siyasi bir çıkmaz" olarak tanımladı.

REKLAM Verdiği mühlete rağmen siyasi partilerin yaklaşımlarının değişmediğini dile getiren, geçen hafta yapılan görüşmelerde "aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Kickl’ın kendisini başbakan yapacak bir koalisyon ortağı bulamadığını" belirterek ÖVP ve SPÖ’nün, FPÖ ile hükümet kurmak istememelerine ilişkin nedenleri de sıraladı. Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "FPÖ ile koalisyon kurulması durumda liberal demokrasiye yönelik kaygılar, yetersiz Avrupa Birliği (AB) yanlısı tutum, ekonomik durumun zarar görmesi, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e yakınlık, bu nedenle özellikle güvenlik alanında diğer ülkelerin sınırlı istihbarat paylaşımında bulunacak olmasına yönelik çekinceler, aşırı sağcıların ayrıştırıcı ve ötekileştirici dili, ırkçı, aşırı sağcı oluşumlarla arasına mesafe koymaması" gibi nedenlerle ÖVP ve SPÖ’nün bu partiyle işbirliğine yanaşmadığını anlattı.