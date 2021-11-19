Avusturya'da sokağa çıkma kısıtlaması! 0:00 / 0:00

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Son dakika bilgilerine göre Avusturya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 gün süresince ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Avusturya'da artan koronavirüs vakaları sebebiyle ülke genelinde tam kapanmanın yeninden uygulanacak. Avusturya Şansölyesi Alexander Schallenberg, yeni dalganın önüne geçmek için bu önlemin alınması gerektiğini belirtti.

Schallenberg, "Kapanma en az 10 gün sürecek, 20 güne kadar devam edebilir" açıklamasında bulundu. Ayrıca Schallenberg, zorunlu aşı uygulamasının 1 Şubat’ta yürürlüğe girebileceğini söyledi.

AŞISIZLARA KISITLAMA BAŞLAMIŞTI

Ülkede 15 Kasım itibariyle aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girmişti.

Pazartesiden itibaren 12 yaş üstü ve aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Schallenberg, aşı yaptırmayanlara bir kez daha aşı yaptırma çağrısında bulunmuştu.

Avusturya'da sert önlemlerin ardından günlük uygulanan aşı sayısı 20 binden 73 bine fırladı. Öte yandan ülkede son 24 saatte 15 bin 145 yeni vaka kaydedilirken, 55 kişi hayatını kaybetti.