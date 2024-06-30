Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avusturya, Macaristan ve Çekya’daki AB karşıtı ve aşırı sağcı partilerden yeni ittifak | Dış Haberler

        Avusturya, Macaristan ve Çekya’daki AB karşıtı ve aşırı sağcı partilerden yeni ittifak

        Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelen aşırı sağcı ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) partilerinin temsilcileri, Avrupa Parlamentosunda (AP) "Avrupa için Vatanseverler" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifak kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da aşırı sağcı partilerden yeni ittifak
        ABONE OL
        ABONE OL

        AP'deki yeni oluşumun ilanı için Viyana’da düzenlenen ortak basın toplantısına Macaristan Başbakanı ve Fidesz Genel Başkanı Viktor Orban, FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl ve ANO Genel Başkanı Adrej Babis katıldı.

        Aşırı sağcı FPÖ lideri Kickl, "Avrupa siyaseti için tarihi bir an yaşandığını" ifade ederek, bu üç partinin oluşturduğu ittifakı tanıtmak üzere bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti ve kendileriyle aynı görüşteki diğer partilere de bu oluşuma katılmaları çağrısında bulundu.

        Kickl, amaçlarının Avrupa Birliği’ni (AB) dağıtmak ya da parçalamak olmadığını ifade ederek Avrupa’nın süper devlete dönüştürülmeye çalışıldığını, üye ülke halkları tarafından yetki verilen parlamentoların değersizleştirildiğini, egemenlik ve kendi kaderini belirleme gibi ifadelerin boş sözlere dönüştüğünü ileri sürdü.

        REKLAM

        Kickl, kurdukları ittifakla bu yaklaşıma karşı çıkacaklarını, yetkinin "Brüksel’den alınıp yeniden egemen üye ülkelere verilmesi" için çalışacaklarını söyledi.

        "ŞU AN BRÜKSEL'DE YAPILAN YEŞİL (ÇEVRECİ) POLİTİKALAR DEĞİL"

        Macaristan Başbakanı Orban da geleneksel aile yapısını, ülkelerin egemenliğini savunduklarını belirterek, kurdukları ittifakın kısa sürede AP içindeki sağ tandanslı en büyük fraksiyona dönüşeceğini savundu.

        Orban, "Şu an Brüksel’de yapılan yeşil (çevreci) politikalar değil. Aksine zehirli yeşil siyaset. Bu, bizleri sağlıklı kılmaz, zehirler." diye konuştu.

        ANO Genel Başkanı Andrej Babis de kurdukları ittifakın üç temel ilkesinin olduğunu belirterek, "Avrupa için Vatanseverler ittifakı, ülkelerin egemenliğinin savunulması, düzensiz göçle mücadele ve Yeşil Mutabakat'ın (AB'nin çevreci düzenlemeleri) revize edilmesini savunuyor." ifadesini kullandı.

        Babis, iklimi koruma ve çevreci politikaların Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü tehdit ettiğini söyledi.

        Soru kabul edilmeyen basın toplantısında 3 lider, ittifakın savunduğu ilkelerin yer aldığı manifestoyu imzaladı.

        Basın toplantısında bu tanıtımın ilk etap olduğu, ikinci etabın Fransa’nın Strazburg kentinde ya da Belçika’nın başkenti Brüksel’de daha geniş katılımlı yapılacağı bildirildi.

        AP'de grup kurmayı amaçlayan Avrupa için Vatanseverler İttifakı'nın en az 23 sandalyesi ve en az 7 AB üyesinden milletvekilinin bulunması gerekiyor. Bu üç partinin AP'de toplam 24 sandalyesi bulunsa da en az 4 ülkeden daha katılım sağlamaları halinde grup kurmaları mümkün olacak. AP'de halen 2'si aşırı sağ toplam 7 siyasi grup bulunuyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Tatilcilerin ihmali kamerada: "Bu ormanlar nasıl yanmasın"
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yeni sevgilisini açıkladı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"