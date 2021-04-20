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Axa'dan Bağımsız Yaşam hattı

Axa Sigorta, özellikle pandemi ile birlikte dijitalleşen dünyada bağımsız yaşamayı desteklemek amacı ile Axa Bağımsız Yaşam Hattı’nı hayata geçirdi. Axa Bağımsız Yaşam Hattı kapsamında teknolojik danışmanlık, alışveriş desteği gibi günlük ihtiyaçlardan ikamet edilen evde veya yazlıkta elektrik, su, çilingir, tadilat, boya gibi beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek durumlar için pek çok hizmet sunuluyor.  

Axa'dan Bağımsız Yaşam hattı
HABERTURK.COM

Axa Sigorta, pandemi sürecinde yaş sınırlaması veya ameliyat nedeniyle evlerinde kalan sağlık sigortalılarının kendi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için “Axa Bağımsız Yaşam Hattı” adlı dijital danışma hattını geliştirdi. 65 yaş ve üstü olan sağlık sigortalılara ek olarak yakın dönemde ameliyat geçirmiş olan her yaştan sağlık sigortalılarının da faydalanabileceği Axa Bağımsız Yaşam Hattı, müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Nisan ayı itibarıyla kullanımda olacak Axa Bağımsız Yaşam Hattı kapsamında teknolojik danışmanlık, alışveriş desteği gibi günlük ihtiyaçlardan ikamet edilen evde veya yazlıkta elektrik, su, çilingir, tadilat, boya gibi beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek durumlar için pek çok hizmet sunuluyor.

TEKNOLOJİK DANIŞMA VE BİR ÇOK GÜNLÜK HİZMET

Axa Bağımsız Yaşam Hattı’ndan faydalanmak isteyen 65 yaş ve üstü sağlık sigortalılarına teknolojik danışma, günlük market alışveriş desteği, ev içi tamir ve tadilat hizmetleri, halı ve koltuk yıkama organizasyonları, araç bakım ve tamir hizmetleri, konut güvenlik konularında uygulama ve danışmanlık, seyahat işlemleri ve hobi kulüpleri gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunuluyor. Teknolojik danışma hizmeti kapsamında telefon kullanma, görüntülü ve yazılı uygulama indirme ve kullanma, mesaj atma ve mesaj takip etme, sosyal medya hesap açma gibi konularda sağlanan yardımla 65 yaş ve üstü sağlık sigortalıların da gittikçe dijitalleşen dünyanın sunduğu fırsatlardan ve sağladığı kolaylıklardan faydalanması hedefleniyor. Ameliyat geçiren müşteriler ise hizmet kapsamında sunulan müzik platformlarında 1 ay ücretsiz üyelik imkânı sayesinde sayısız müzik ve podcast içeriğine ulaşarak nekahet döneminde müziğin iyileştirici gücünden faydalanabiliyor.

AMELİYAT GEÇİRENLER DE YARARLANIYOR

Ameliyat geçiren her yaştan sağlık sigortalıları ise ameliyatlarından 15 gün sonrasına kadar Axa Bağımsız Yaşam Hattı içerisinde bulunan temizlik organizasyon hizmeti, günlük market alışveriş desteği ve konut ya da aracı ile ilgili tamir ve tadilat organizasyonu hizmetlerinden faydalanabiliyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan “Axa Sigorta olarak en öncelikli amacımız hasar ödeyen şirketten öteye geçmek ve bir çözüm ortağına dönüşmek. Müşterilerimizin bize ihtiyaç duydukları her anda yanlarındayız. Bu doğrultuda işinin merkezinde korumak ve insanlara güven vermek olan bir şirket olarak iş hayatından evlere, ulaşımdan sağlığa, çevreden ekonomiye kadar insan yaşamı için önemli olan her alanda uzmanlığımızı ortaya koyuyoruz. Geliştirdiğimiz tüm çözüm ve yenilikleri bu bakış açısıyla tasarlıyoruz. Sektörde bir ilk olan bu uygulamayla AXA Sigorta olarak sağlık konusunda güvenilir bir çözüm ortağı olmanın yanı sıra en ihtiyaç duydukları anlarda müşterilerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz.” dedi.

TEK TUŞLA ULAŞILABİLİYOR

AXA Sigorta Bireysel Teknik Başkanı Sanem Çıngay isePandemi döneminde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız sağlık ve güvenlikleri için çeşitli kısıtlamalar çerçevesinde evlerinde kaldılar. Bu durum bazı ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırdı. Pandemiden bağımsız olarak ameliyat geçiren ve gündelik yaşamını sürdürme noktasında desteğe ihtiyaç duyan sigortalılarımız için de geçerli. Bu ihtiyaçları gözeterek Axa Bağımsız Yaşam Hattı ile pandemi döneminde dijitalleşen dünyanın faydalarını 65 yaş ve üstü sağlık sigortalılarımızla birlikte ameliyat sonrası nekahet döneminde olan her yaştan sağlık sigortalılarımıza sunmayı, onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.” dedi. Hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında 0850 250 9999 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezi aranarak “Axa Bağımsız Yaşam” hattı üzerinden ulaşılabilen hizmeti dijital kanallarına da entegre ettiklerini belirten Çıngay “Dileyen kullanıcılarımız AXA Bağımsız Yaşam Hattı’na AXAFit üzerinden tek tuşla ulaşabiliyor. ‘İyi Yaşam Uygulaması’ olarak yeniden tasarladığımız AXAFit mobil uygulaması içerisinde bu şekilde bir hizmetin yer almasıyla birlikte müşterilerimizin bütüncül esenliğine yönelik hizmet ve uygulamalarımızı zenginleştiriyoruz.” dedi.

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