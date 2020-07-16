Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları ve kadrosu bilgiler araştırılıyor. Bu akşam ekrana gelecek Ay Lav Yu Tuu filmi öncesi araştırma yapmak isteyenler için bazı bilgileri derledik.

AY LAV YU TUU KONUSU

Türkiye'nin kültürel açıdan en zengin coğrafyalarından biri de Mezopotamya Ovasını da içeren doğu ve güneydoğu bölgesidir. Ay Lav Yu adlı filmin hikayesi de işte bu varlıklı coğrafyanın bir köşesi olan Tinne köyünde geçmektedir. Tinne, Kürtçe'de yok anlamı taşıyor. Tinne, yıllardır Devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek unutulmuş, farkına varılmamış, yok diye bilinmiş bir köy. Türkiye'nin güneydoğusunda, Mezopotamya'nın ortasında kaderini yaşamaktadır. Nüfusunun (topu topu 80-90 kişi) büyük çoğunluğu Kürt ve bir kısmı da Süryaniler’den oluşmaktadır. Tinne'de sağlık ocağı, yol, okul, hastane, muhtarlık, özetle hiçbir şey yoktur. Bu yüzden haritada bile gözükmemektedir. Kimsenin nüfusta kaydı bile yoktur. Yani resmi olarak ne Tinne vardır, ne de orada yaşayan bir insan. Oysaki 100 yılı aşkındır Yusuf Ağa ve ailesi o topraklarda yaşamakta ve devlete açılmak istemektedir. Ancak yıllardır (belki 40 yıldır) yazdığı hiçbir mektuba bir cevap bile alamamıştır. Sırf var olabilmek, tanınmak için, millet, vatan olabilmek ya da bir vatana, kimliğe sahip olabilmek için en büyük oğlu İbrahim'i daha kundakta bir bebekken, fakülte avlusuna bırakmıştır. Herkes dalga geçmiştir

AY LAV YU TUU OYUNCULARI

Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Steve Guttenberg, Gizem Karaca, Ayça Damgacı, Bora Akkaş, Ayşenil Şamlıoğlu, Natalie Burn, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, Josh Folan

Yayın tarihi: 21 Eylül 2017 (Almanya)

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Senaryo: Sermiyan Midyat

Film dizisi: Ay Lav Yu

Yapımcılar: Cemal Okan, Timur Savcı