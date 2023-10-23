Ayak şekliniz karakteriniz hakkında ne diyor? Siz bu dört ayak tipinden hangisine sahipsiniz?

Bu ayak şekline sahip insanlar genelde kriz zamanlarında ilk başvurulan kişi olur. Sorunları önceden tahmin etme ve çözüm üretme konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahip birer planlamacı oldukları için yaklaşan fırtınayı önceden görürler. Sağlam doğaları, onları her zaman adalet ve bağlılık değerlerini koruyan mükemmel takım oyuncuları yapar.

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YUNAN AYAK ŞEKLİ: YARATICILIĞIN ATEŞİ

Belirgin ikinci ayak parmağı, bu ayak tipine sahip insanların ateşli tutkusunun ve yaratıcılığının bir işaretidir. Yunan ayakları olan kişiler, gözlerinde kıvılcım olan ve her zaman bir sonraki büyük mücadeleyi arayanlardır. Coşkulu doğaları çoğu zaman başkalarına da bulaşır ve bu onları mükemmel bir takım lideri veya motivasyon konuşmacısı yapar. Son derece bağımsızdırlar ancak insanları kendilerine çeken bir empatiye de sahiptirler.

Temel özellikler: tutkulu, yenilikçi, lider, maceracı, empati yeteneği yüksek.

Kaynak: Awareness Act