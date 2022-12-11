Ayak serçe parmağımızı sehpaya vurduğumuzda neden canımız çok acır?

Neredeyse herkes hayatında en az bir kere bile olsa ayak serçe parmağını herhangi bir mobilyanın, özellikle sehpanın kenarına vurmuştur. Peki, serçe parmağımızı sehpaya çarptığımızda canımız neden bu kadar çok acır? Yapılan bilimsel çalışmalar bu sorunun cevabını ortaya koyuyor.