Ayak ve ayak bilekleri, yükümüzü taşıyan önemli uzuvlar arasında görülüyor. Ayak bileği üst üste iki eklemin bulunduğu bir yapı olduğu için eklem hem yukarı ve aşağı hem de iç ve dış yanlara hareket edebiliyor. Büyük yük taşıyan ayak ve ayak bileklerimiz, iç ve dış yanından kuvvetli bağlar ile desteklenip, ayağı oluşturan kemikleri birbirine bağlayan birçok bağ ve eklemden oluşuyor. Üzerinde 20’den fazla kemik bulunan ayaklar, vücuttaki kemiklerin yaklaşık 4’te 1’ini oluşturuyor. Bu, kemiklerin bir arada düzenli hareket etmesini, birbiriyle uyumlu çalışan organize tendon ve bağ yapısı sağlıyor.

ORTAYA ÇIKMA ŞEKLİ ÖNEMLİ

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, ayağın bu kompleks yapısındaki herhangi bir bozukluk, bu bölgede; ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkam Kömürcü, “Ayak ve ayak bileğindeki şişlik ve ağrı, bu bölgedeki kas iskelet sistemi ve damarlara ait hastalıklara bağlı gelişen semptomlar olduğu gibi sistemik bir hastalığın belirtisi de olabilir”diyor. Şişliğin ortaya çıkma şekli, karakteri, yaygınlığı ve şişliğe eşlik eden bulgular, tanı ve tedavide önemli parametreler olarak görülüyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkam Kömürcü, ciddiye alınmayan ve ‘kendiliğinden geçer’ diye hekime başvurmakta gecikilen ‘ayak ve ayak bileği şişlikleri’ konusunda bilgiler verdi.

AYAK VE AYAK DIŞI NEDENLER

Ayaktaki ağrı ve şişlik iki kısımda inceleniyor;

1: Ayak dışı nedenler:

*Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi dahili hastalıklar

*Lenf damarı ve toplardamar yetmezliğine bağlı rahatsızlıklar

*Damar tıkanıklığına bağlı dolaşım bozuklukları

*Kullanılan ilaçlara bağlı yan etkiler

*Alerjik hastalıklar

*Romatolojik ve hormon bozukluklarına bağlı hastalıklar

*Enfeksiyon hastalıkları gibi durumlarda ayak ve ayak bileklerinde şişlik olabilir.

2: Ayak kaynaklı nedenler: Ayağı oluşturan kemik, kas, kıkırdak ve sinir gibi yapılardan kaynaklanan hastalıklara bağlı şişlikler:

*Topuk ağrıları, topuk dikeni, plantar fasiit

*Nasırlar ve tırnak batması

*Hallux valgus (başparmak eğilmesi)

*Ayak ve ayak bileği kireçlenmeleri

*Kas, tendon bağ yaralanmaları, sinir sıkışmaları

*Çocuklarda ayak sorunları, düz tabanlık, çarpık ayaklar,

*Topuk ve parmak kemiklerindeki şekil bozuklukları

*Spor yaralanmaları ve ayak-ayak bileği burkulmaları

VÜCUDUN YARDIM ÇIĞLIĞINA KULAK VERİN

Ayak şişlik ve ağrılarında nedenin nereden kaynaklandığına dair ipuçlarının hekim tarafından araştırılması, sorunun doğru teşhis edilmesi ve tedavisi gerekiyor. Ayak ve bilekte meydana gelen rahatsızlıklarda etkenin bulunması, tedavi stratejilerinin buna göre belirlenip uygulanması çok önemli görülüyor. Bu noktada; ağrı, şişlik ve şekil bozukluğu gibi bulguların vücuda uyarı anlamına geldiğinin unutulmaması gerekiyor. Bu uyarının dikkate alınması, yardım çığlığına kulak verilmesi ve uzman bir hekime muayene olunması sayesinde bu sorunlardan kurtulmak mümkün hale gelebiliyor.