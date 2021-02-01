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Cezaevindeki teröristlere ayakkabıyla talimat!

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden aldıkları talimatları, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara giymeleri için götürdükleri spor ayakkabıların tabanında ulaştırdığı iddiasıyla yakalanıp, ev hapsi cezasına çarptırılan Zeynep T.´nin, 2007 yılında Kocaeli´nde 11 kilo 730 gram patlayıcı ile yakalandığı ve 10 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı

Ayakkabıda terör talimatı! Son dakika hain plan ifşa oldu!
Cezaevindeki teröristlere ayakkabıyla talimat!
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DHA

Bazı cezaevlerinde bulunan terör örgütü PKK/KCK üyelerinde, yaptığı telefon görüşmeleri ve belirli aralıklarla kendilerine giymeleri için gelen spor ayakkabıların ardından sergiledikleri davranışlardaki değişiklikler dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile cezaevindeki örgüt üyelerini teknik takibe aldı.

"SÖZDE DEĞER AİLESİ"NDEN FİNANS DESTEĞİ

DHA'da yer alan habere göre ekipler, cezaevlerindeki örgüt üyelerinin, sözde 'değer ailesi' ile irtibatta olduğunu saptadı. Sözde değer ailesinin cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelere finans desteği sağladığını, yaptıkları telefon görüşmelerinde arama yönlendirme suretiyle aileleri cezaevi dış koordinasyon sorumlularına aktardıklarını belirledi.

NASIL DAVRANMALARI GEREKTİĞİNİ YAZMIŞLAR

Ayrıca ekipler, PKK/KCK´nın sözde üst yönetiminin, örgütün cezaevi dış koordinasyon sorumluları aracılığıyla spor ayakkabıların tabanına pelur kağıda gizlenmiş talimat gönderdiklerini, bu talimatlarda ise örgüte eleman kazandırmaları ve cezaevinde nasıl davranmaları konusunda bilgilerin yer aldığını tespit etti.

ZANLILAR YAKALANDILAR

10 Temmuz´da talimatların gönderilmesine yardım eden kişilerin yakalanması için Adana merkezli Diyarbakır, Osmaniye, İzmir, İstanbul ve Van´da operasyon düzenlendi. Operasyonda, Zeynep T., A.K., M.A., F.D., A.K., G.K., A.İ., E.T., F.İ., U.M., C.A., P.A., S.U. ve M.İ. gözaltına alındı. A.K.´nin evinde yapılan aramada Kalaşnikof marka tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, Zeynep T.'nin evinde de 18 farklı spor ayakkabı tabanına özel olarak zulalanmış, örgüt üyelerine talimatlar içeren ve çıplak gözle okunamayacak şekilde pelur kağıtlara basımı yapılmış 33 doküman, çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden aralarında Zeynep T.´nin de bulunduğu 4'ü ev hapsi cezasına çarptırılırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Zeynep T.'nin mahkemede hasta olduğunu belirterek, "Susma hakkımı kullanıyorum. Savunmamı daha sonra yazılı olarak yapacağım" dediği öğrenildi.

ÇANTASINDA 11 KİLO 730 GRAM PATLAYICIYLA YAKALANMIŞ

Zeynep T.´nin 2007 yılında polisin Kocaeli´de yaptığı operasyonda, çantasında 11 kilo 730 gram A4 tipi plastik patlayıcı ve 10 elektrikli kapsül ile yakalandığı ortaya çıktı. O dönem, Zeynep T.´nin PKK´nın talimatıyla Tüpraş´ın İzmit Rafinerisi´ne yönelik bombalı eylem hazırlığında olduğu, olayla ilgili de Zeynep T. ile birlikte 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

10 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞ

Zeynep T.´ye, sevk edildiği adliyede `yasadışı örgüte üye olmak´, `patlayıcı madde atmak, taşıma´, `Resmi belgede sahtecilik´ suçlarından 10 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

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