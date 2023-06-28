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Ayasofya'da binlerce kişi bayram namazı kıldı

Ayasofya Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla bayramı namazı kılındı. Camiye sığmayan vatandaşlar, caminin avlusunda saf tuttu.

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DHA

  • Bayram namazını kılacak vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya Camii'ne gelmeye başladı. Cami namaz vaktinden önce dolarken, içeride yer bulamayanlar seccadeleriyle caminin avlusunda saf tuttu.
  • Ayasofya'da binlerce kişi bayram namazı kıldı

    Namaza gelen Uğur Ceritli, "Biz özellikle normal vakitlerde de gelmeye çalıştık. Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Yani her vakitte girmeye çalıştık içeriye. Yani inanılmaz bir havası var. Bizim orada da tarihi camiler var ama Sultanahmet ile Ayasofya inanılmaz. Keşke daha önce gelseydik diyoruz. Allah razı olsun ibadet açanlardan. İnşallah daim olur"
  • Ayasofya'da binlerce kişi bayram namazı kıldı

    Mehmet Binici ise, "Çok güzel bayramlar geçiriyoruz. Rabbimize binlerce şükürler olsun. Depremdeki kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Geri kalanlara Allah sabır versin. Bütün dünyada barış ve huzur istiyoruz. Başka da bir şey dileğimiz yok" diye konuştu.
  • Ayasofya'da binlerce kişi bayram namazı kıldı

    VATANDAŞLAR EYÜP SULTAN CAMİİ'NE AKIN ETTİ

    Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Erken saatlerde gelen vatandaşlar, cami içerisinde yer bulamayınca avluya serilen kilim ve hasırların üzerinde namaz kıldı
  • Ayasofya'da binlerce kişi bayram namazı kıldı
  • Ayasofya'da binlerce kişi bayram namazı kıldı

Haberi Hazırlayan : Pınar Cebeci
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