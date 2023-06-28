Ayasofya'da binlerce kişi bayram namazı kıldı

Namaza gelen Uğur Ceritli, "Biz özellikle normal vakitlerde de gelmeye çalıştık. Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Yani her vakitte girmeye çalıştık içeriye. Yani inanılmaz bir havası var. Bizim orada da tarihi camiler var ama Sultanahmet ile Ayasofya inanılmaz. Keşke daha önce gelseydik diyoruz. Allah razı olsun ibadet açanlardan. İnşallah daim olur"