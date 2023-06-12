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Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Ayçiçeğinin Diğer Adı Nedir?
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Ayçiçeğinin diğer adı nedir?

Bulmacalar, bilmeceler, akıl oyunları… Hepsinin ortak paydaşı bilişsel özelliklerimizi ve kelime dağarcığımızı geliştirmesi. Bulmacalar her yaşa hitap eden seçenekler sunar. Kimi zaman yazılardan kimi zaman ise rakamlardan oluşur. Peki, ayçiçeğinin diğer adı nedir? Bu kelimenin eş anlamlısı ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Ayçiçeğinin Diğer Adı Nedir?
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Tüm kelimeler için geçerli olmamak ile birlikte çoğu kelimenin eş anlamlısı vardır. Bu eş anlamlılardan bazıları halk dilinde daha yaygınken bazıları da nadir olarak kullanılır. Eş anlamlı kelimelere çoğu zaman bulmacalarda rastlarız. Bulmacalarda rastlayacağımız tarzdaki sorulardan biri de “Ayçiçeğinin diğer adı nedir?” sorusudur. Ayçiçeğinin kelimesinin eş anlamlısına ve diğer ismine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Ayçiçeğinin Diğer Adı Nedir?

Papatyagiller familyasının nadide güzelliklerinden ayçiçeği, ülkemizde en çok Marmara Bölgesi’nde yetişmektedir. Dünya genelinde ve ülkemizde ayçiçek yağı önemli paya sahiptir. Üzerindeki çekirdekler önce fabrikalarda işlenir, sonra satışa koyulur. Ülkemizde ayçiçeği ekim zamanı Mart sonu Mayıs ortasıdır. Yani ayçiçek ekimi için en uygun mevsim ilkbahardır. Çimlenebilmesi için 8-10 derecelik bir toprak ısısına sahip olması gerekmektedir. Ayçiçeği halk arasında yaygın olarak günebakan olarak adlandırılır. İsim anlamı ayçiçeği bitkisinin başlarının güneşe doğru çevrilmesinden gelmektedir.

Ayçiçeği Diğer İsmi

Bir kelimenin diğer ismi genellikle kelime oyunlarında ya da bulmacalarda karşımıza çıkmaktadır. Kare ya da çengel bulmacalarda kelimelerin eş anlamlısı istenmektedir. Bunun için de belirli boşluklara harfleri yazmamız gerekmektedir. Ayçiçeği kelimesi de onlardan biridir. Ayçiçeği kelimesi halk dilinde yaygın olarak kullanılan bir bitki tanımlamasıdır. Ancak diğer isimlerini de bilmek size bu oyunlarda üstünlük sağlayacaktır. Ayçiçeğinin diğer isimleri: Günebakan, şemşamer, günetapan, gündöndü, günâşıktır. Semşamer eşanlamlısı daha çok yöre ağzında kullanılır.

Ayçiçeği Kelimesinin Eş Anlamlısı

Birçok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlısını tercih etmemizin sebebi kimi zaman yazılarımıza sanatsal anlam katmak kimi zamansa sözcük dağarcığımızı geliştirmektir. Şayet bulmacalara meraklıysanız ayçiçeği kelimesinin eş anlamını öğrenmek sizin yararınıza olacaktır. Ayçiçeği bitkisinin en çok kullanılan eş anlamlısı günebakandır. Genellikle halk dilinde sıklıkla kullanılır. Diğer eş anlamlı kelimeleri; gündöndü, günâşık, günetapan ve şemşamerdir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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