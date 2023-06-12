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Ateş kürenin diğer adı nedir?

Zihinsel yeteneklerin araştırma ve düşünmeyle çözüme kavuştuğu bulmacalar, özellikle boş vakitlerimizi doldurmak için mükemmel bir seçenektir. Bulmacalar hem zihinsel becerilerimizi geliştirir hem de sözcük dağarcığımızı arttırır. Ateş kürenin diğer adı nedir? Eş anlamlısı ve diğer ismi nedir? İşte, detaylarla ateş küresi.

Ateş Kürenin Diğer Adı Nedir?
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Çoğu kişinin hobilerinden biri olan bulmacalara dergi ya da gazete eklerinden aşinayızdır. Günümüzde teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte dijital bulmacalar da tercih edilmektedir. Ayrıca bulmacalar hafıza gelişimi yönünden olumlu katkılar sağlamaktadır. Peki, ateş kürenin diğer adı nedir? Ateş kürenin eş anlamlısı ve diğer ismine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Ateş Kürenin Diğer Adı Nedir?

Dünya dıştan içe doğru 5 katmandan meydana gelmektedir. Bu katmanlar: Hava küre, su küre, yer kabuğu, ateş küre ve çekirdektir. Ateş küre yer kabuğunun hemen altındaki tabakadır. Sıcaklığı ortalama 2000 santigrat derecedir. Bu katmanda erimiş maddeler, sıkışmış gaz ve buharların karışımı yer almaktadır. Büyük çoğunluğu magnezyum, demir ve kalsiyumdan oluşur. Bu katman sert bir yapıya sahip değildir, oldukça akışkandır. Bu tabaka üzerinden tıpkı yanardağ patlamaları gibi patlamalar gerçekleşir. Ateş küre içindeki erimiş maddelerden oluşan sıvıya “magma” denilmektedir. Ateş kürenin diğer adları pirosfer, mantodur.

Ateş Küre Diğer İsmi

Dünya katmanlarında çekirdeği saran manto yani ateş küredir. Yer kabuğu ile çekirdek arasında yer alır. Erimiş kayalardan oluşur. Bunun sebebi yüksek sıcaklığa maruz kalmasıdır. Bu yüksek sıcaklık nedeniyle ateş küre ismini almıştır. Kalınlığı 2900 km olan ateş kürenin sıcaklığı 2000 derecenin üzerindedir. Bu katmandaki yüksek sıcaklık ateş küreyi tanımlar. Yer kabuğunu çatlak yerlerden dışarıya doğru püskürtür. Tüm bu genel bilgilerin yanında ateş kürenin diğer ismi de çokça merak edilmektedir. Ateş kürenin diğer ismi pirosfer, mantodur. Pirosfer daha çok coğrafi terim olarak kullanılmaktadır.

Ateş Küre Eş Anlamlısı

Bulmacalarda genellikle bir kelimenin eş anlamlısı karşımıza çıkmakta ve buna göre boş kutucuklara yer verilmektedir. Tahmin ve dikkatin yoğun olduğu çengel bulmacalarda tüm eş anlamlılar ve kelimeler birbirini tamamlar yapıdadır. Ateş kürenin eş anlamlısı da merak edilen konulardan biridir. Ateş kürenin eş anlamlısı manto ve pirosferdir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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