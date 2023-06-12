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Avustralya kıtasının diğer adı nedir?

Ruh halinizi yükseltirken bir yandan da beyin gelişimine katkı sağlayan bir yol mu arıyorsunuz? Öyleyse bulmaca çözmeye şimdiden başlayabilirsiniz. Bulmaca çözmek kişinin ruh haline olumlu etkiler yapar, erken bunamanın önüne geçer. Avustralya Kıtası’nın diğer adı nedir? Avustralya Kıtası diğer ismi nedir ve hangi ülkeler var? İşte, detaylar.

Avustralya Kıtasının Diğer Adı Nedir?
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Bulmaca çözmek tıpkı kitap okumak ya da müzik dinlemek gibi bir hobidir aslında. Bulmaca çözerken odaklandığımız kelimeler bizi günlük koşuşturmadan uzaklaştırır, dingin bir zihne sahip olmamızı sağlar. Bulmacalarda ön plana çıkan sorulardan birisi de “Avusturalya Kıtası’nın diğer adı nedir?” sorusudur. Avusturalya Kıtası’nda hangi ülkelerin olduğuna ve diğer ismine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Avustralya Kıtasının Diğer Adı?

Avustralya Kıtası, komşu adaların birleşmesiyle oluşan bir kıtadır. Kanguruların hayat bulduğu Avustralya bağımsızlığını 1 Ocak 1901 tarihinde ilan etmiştir. Resmi ismi Avustralya Milletler Topluluğu'dur. İngiltere’nin sömürge devletlerinden biri olarak tarih sahnesinde kendine yer edinen Avustralya, bağımsızlığını elde ettikten sonra gelişimine hız vermiştir. Avustralya Kıtası sığ denizlerle çevrilidir. Güney yarım küre içerisinde yer alan Avustralya Kıtası’nın 25.681.596 milyondur. Bir sene içerisinde hem yaz aylarında hem de kış aylarında birçok turist bu kıtayı görmeye gelmektedir. Avustralya Kıtası’nın diğer adı ise Okyanusya'dır.

Avustralya Kıtasının Diğer İsmi

Bir kelimenin eş anlamlıları ya da diğer isimleri özellikle bulmaca, kelime ve bilgi oyunlarında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Günlük yaşamda kullandığımız kelimeleri kolaylıkla biliriz. Ancak eski Türkçeye ya da bilimsel terimleri çok aşina değilizdir. Bunun sebebi kelimelerin az kullanılmasıdır. Çengel bulmacalarda da kelimelerin eş anlamlıları oldukça fazla sorulmaktadır. Genellikle bir kelimenin eş anlamlısını bulmak için internet üzerindeki arama motorlarından faydalanmamız gerekmektedir. Avusturalya Kıtası’nın diğer ismine bulmaca sayfalarında çokça rastlamaktayız. Avustralya Kıtası’nın diğer ismi Okyanusya'dır.

Avustralya Kıtasında Hangi Ülkeler Var?

Okyanusya yani Avustralya Kıtası kıtaların en küçüğü olarak yer almaktadır. Avustralya Kıtası’nda 15 ülke yer almaktadır. Bu ülkeler şunlardır: Avustralya, Endonezya, Fiji, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Yeni Zelanda.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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