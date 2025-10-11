Habertürk
Habertürk
        Aydilge: Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz

        Aydilge: Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz

        Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan şarkıcı Aydilge, Filistin mücadelesine destek vererek; "Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 12:25 Güncelleme: 11.10.2025 - 12:25
        "En başından beri sesimizi çıkardık"
        Şarkıcı Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde, 100. Yıl Kent Parkı’nda hayranlarıyla buluştu.

        Eşine yazdığı "Sade Şarkı" eserini seslendirirken eşi Utku Barış Andaç da şarkıcıya sahnede kemanıyla eşlik etti.

        Aydilge, Filistin mücadelesine de sessiz kalmayarak; "Tüm dünya ülkeleri karşı çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz. O yüzden bu zulme karşı çıkan bu vicdanlı halkın, sizlerin sanatçısı olmaktan, bu duyarlı ülkenin bir parçası olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan da çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

        Ünlü şarkıcı, konuşmasının ardından dev ekrana yansıtılan Filistin ve Türkiye bayrakları eşliğinde "Yalnızlık Masalı" isimli şarkısını söyledi.

        #Aydilge
