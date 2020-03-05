Aşısı yok şarkısı var!

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Türkücü Aydın Aydın, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs’e dikkat çekmek için 'Korona Var Öpme' isimli bir şarkı yaptı. Aydın Aydın, üç dildeki şarkısına Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı dağda klip çekti.

Köylülerin de rol aldığı klipte 1.5 metreyi bulan karda yürüyen türkücü, karla kaplı dağın yamacına "Korona var öpme" yazısını yazdı.

Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obezite ile son olarak hindiler için klip yapan türkücü koronavirüse karşı da kayıtsız kalmadı.

"GEÇ KALMIŞ DEĞİLİZ"

Koronavirüsün panzehirinin Hakkari dağlarında yetişen şifalı otlarda olduğunu ileri süren Aydın Aydın, "Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım. Aslında yıllar önce yaptığım türkü ile bu mesajı vermiştim. Benim kendi köyüm ve yakın köylerde insanlar öpüşmeyi kaldırmış. Selam, Allah’ın selamıdır. Selam verilir, alınır çok önemli. Bu önemli süreçte bu öpüşmeyi kaldıralım. Ben bu türküyü yaparken bana ‘delidir’ dediler. Ama bugün bütün dünya alarmda maalesef. Daha geç kalmış değiliz. Yakın temas ve öpüşmeyi lütfen kaldıralım. Özellikle çocukları ve kalabalık yerlerde birbirimizi öpmeyelim" diye konuştu.