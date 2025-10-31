Habertürk
        Aydın'da 30 ton sahte deterjan ele geçirildi

        Aydın'da 30 ton sahte deterjan ele geçirildi

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 ton sahte deterjan ele geçirildi, 2 kişi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 21:32 Güncelleme: 31.10.2025 - 21:32
        30 ton sahte deterjan ele geçirildi
        Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ev ve depoya operasyon yaptı.

        Operasyonda 30 ton sahte toz deterjan, ambalaj paketleri, dijital terazi ve pres makinesi ele geçirildi.

        Suça ilişkin gözaltına alınan Y.K. (32) ve M.B. (43) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Fotoğraf: AA

