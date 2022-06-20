Aydın'da balık avında çok acı ölüm 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Abak Mahallesi'ndeki Çine Çayı'nda meydana geldi.

İddiaya göre Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız (64) ile Çine Çayı'na balık avlamaya gitti. Baba Hakan Yıldız, çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdi. Babasının suya elektrik verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akımına kapıldı. Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Eren'i sudan çıkardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA'nın haberine göre; durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlunu kaybeden baba ve dede sinir krizi geçirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.