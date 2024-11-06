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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Aydın'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 1 ölü

        Aydın Çine'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 05:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 05:57
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        Bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 1 ölü
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        Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Serdal C. (45) idaresindeki otomobil, Hallaçlar mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri Serdal C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk görselinde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Aydın
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