Aydın'da bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 1 ölü
Aydın Çine'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi
Aydın'ın Çine ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serdal C. (45) idaresindeki otomobil, Hallaçlar mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Fotoğraf: İHA
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri Serdal C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk görselinde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.