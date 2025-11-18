Habertürk
        Aydın'da bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lisenin bahçesinde çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 19:12 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:12
        Aydın'da bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı
        Fatih Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B. ve Z.T. bıçakla yaralandı.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Polis şüpheli İ.Y. ve M.C.A'yı gözaltına aldı.

        Fotoğraf: AA

