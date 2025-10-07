Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Aydın'da iki belediyeye 3.7 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

        Aydın'da iki belediyeye 3.7 milyon TL çevre cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Aydın'da belediyeye ait araçlarla evsel atıkları boş araziye döken Çine Belediyesi ile Koçarlı Belediyesi'ne toplam 3 milyon 739 bin TL ceza uyguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 11:38 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iki belediyeye 3.7 milyon TL ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, açık alana çöp döken Aydın'ın Çine ve Koçarlı belediyelerine 3.7 milyon TL ceza uyguladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan denetimde evsel nitelikli atıkların Çine Belediye Başkanlığı'na ait araçlarla, düzenli depolama alanı veya aktarma istasyonu olmayan Sarıoğlu Mahallesi'ndeki boş alana dökülüp depolandığı tespit edildi.

        Koçarlı ilçesinde de evsel atıkların yine ilçe belediyesine ait araçla, Yeniköy ile Güdüşlü mahallelerindeki alanlara döküldüğü belirlendi.

        REKLAM

        Atıkları mevzuata aykırı şekilde bertaraf ettiği tespit edilen Çine ve Koçarlı belediyelerine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın Haberleri
        #çevre kirliliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı