Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da kemik parçaları bulunmuştu; kimliği tespit edildi

        Aydın'da kemik parçaları bulunmuştu; kimliği tespit edildi

        Aydın Çine'de yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, geçtiğimiz yıl temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:58 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemik parçaları bulunmuştu; kimliği tespit edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, 2023 yılının Temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.

        İstanbul Adli Tıp Kurumu, Evciler Mahallesi'nden kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Cesur'u (30) arama çalışmaları sürerken 3 Kasım 2023'te kayalık alanda bulunan kemik parçaları üzerindeki incelemesini tamamladı.

        AA'nın haberine göre; inceleme sonucu kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #Çine
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lokanta ve kafeler için kdv artışı kararı
        Lokanta ve kafeler için kdv artışı kararı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Arda Güler golünü attı!
        Arda Güler golünü attı!
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        Sıcak sonuç
        Sıcak sonuç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Aslan virajı döndü!
        Aslan virajı döndü!
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        3. Charles göreve geri dönüyor
        3. Charles göreve geri dönüyor
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!