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        Haberler Gündem Aydın'da otomobile silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Aydın'da otomobile silahlı saldırı: 4 tutuklama

        Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheli, yakalanıp tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:06 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:06
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        Otomobile silahlı saldırı: 4 tutuklama
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        Olay, önceki gün öğle saatlerinde Serçeköy Mahallesi'nde meydana geldi.

        S.Ş.'nin (25) kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin Y.Ö. (28), A.Y. (26), O.B. (29) ve F.Y. (28) olduğunu belirledi.

        Dün adresleri belirlenen Y.Ö. ve A.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün ise jandarma ekipleri, O.B. ile F.Y.'yi yakaladı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Saldırıda kullanılan silah Denizli-Aydın Otoyolu'nun kenarında bulundu. Şüphelilerin otomobilinde ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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