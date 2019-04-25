Manzara karşısında isyan ettiler

Aydın’ın Sultanhisar ilçesi yakınlarında bölgelerde bulunan binlerce kovan arı, dünden bu yana ölmeye başladı. Kovana zehir almış halde dönene arıların, kovandaki sağlıklı arıları da zehirlediğini belirten arıcılar, son 24 saatte yaklaşık 5 bin kovan arının öldüğünü ifade ederek, tarım il ve ilçe müdürlüklerinden yardım istedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, tarımsal ilaçlamanın arılara zarar verdiğini ileri sürerek önlem alınmasını istedi.

“KATLİAM YAPTILAR”



Yapılan işlemin tarımsal bir faaliyet değil tamamen katliam olduğunu ileri süren Aydın’daki gezginci arıcılar Türkiye’nin dört bir yanında geldikleri Aydın’da adeta şok yaşadıklarını belirttiler.

Hasan Ünlü adlı arıcı “Resmen katliam yaptılar. Tarımsal ilaçlamalar akşam saatlerinde ya da arıya zarar vermeyen ilaçla yapılması gerekirken Aydın’da durum çok kötü. Bu soruna yetkililerden çözüm istiyoruz. Binlerce kovan arı ölüyor kimsenin umurunda değil. Hayvan severler bizim hayvanlarımıza karşı sağır-dilsizi oynuyor. Bu gidişler Türkiye’de arıcılık da biter” diye konuştu.



“AVRUPALILAR KENDİ KULLANMADIĞI ZEHİRİ TÜRKİYE'YE SATIYOR"

Olaydan sonra bölgeye gelip arılıklarda inceleme yapan Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, olayın sadece basit bir arı ölümü olarak değil, ülkenin ciddi bir meselesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Kullanılan bu zehirli ilaçlarla ile Türkiye’nin doğal bitki örtüsüne de zarar verildiğini belirten “Bu ülkede 12 bin adet bitki türü varken, Avrupa’nın toplamında bitki 10 bin civarında. Düşünebiliyor musunuz Avrupa’da kullanılmayan zehri biz ithal ederek kendi ülkemizdeki bitki çeşitliliğini ve arıyı yok ediyoruz. Nereye gidiyoruz. Tarım Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Hal böyle devam ederse Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde bal üretimi da kalmaz” diye konuştu.