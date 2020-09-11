Aydın'da su kuyusu açıldığı sırada göçük oluştu: 2 ölü

DHA

Olay, Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki araziden su çıkarmak için iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldi.

Kazı sırasında açılan çukurda çalışan Mustafa Şahin ve İsmail Kahraman, tonlarca toprağın altında kaldı. İhbar üzerine, göçük altında kalanları kurtarmak için bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yapılan arama-kurtarma çalışmasında göçük altında kalan 2 işçiye ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede, Mustafa Şahin ve İsmail Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; 2 kişinin cansız bedeni Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.