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Aydın'da üzerine baza kapağı düşen kız çocuğu öldü

Aydın'da üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Aydın'da üzerine baza kapağı düşen kız çocuğu öldü
Üzerine baza kapağı düşen kız çocuğu öldü
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AA

Aydın'ın Çine ilçesinde üzerine baza kapağı düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sarıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Ali ve Lütfiye Şahin'in kızı Irmak Şahin (7), odadaki baza kapağının üzerine düşmesi sonucu arada sıkıştı. Kızını sıkıştığı yerden çıkaran baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine ikamete polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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