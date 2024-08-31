Aydın'da yurt kapasitesi 15 bin oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'da yapılan yatırımlarla öğrenci yurtlarının kapasitesi artırılıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler'de tamamlanan 2 öğrenci yurdu, bu eğitim öğretim döneminde hizmete girecek.

Yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek olan 2 yeni yurtla beraber Aydın'ın 13 bin 728 olan öğrenci yurt kapasitesi 15 bin 906'ya yükseldi.