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        Haberler Gündem Güncel Aydın'da yurt kapasitesi 15 bin oldu | Son dakika haberleri

        Aydın'ın öğrenci yurt kapasitesi 15 bine yükseldi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'da yapımı tamamlanarak bu dönem hizmete girecek olan 2 yeni yurtla beraber, öğrenci kapasitesi 15 bin 906'ya yükseldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:05 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:05
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        Aydın'da yurt kapasitesi 15 bin oldu
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'da yapılan yatırımlarla öğrenci yurtlarının kapasitesi artırılıyor.

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler'de tamamlanan 2 öğrenci yurdu, bu eğitim öğretim döneminde hizmete girecek.

        Yeni eğitim öğretim döneminde hizmete girecek olan 2 yeni yurtla beraber Aydın'ın 13 bin 728 olan öğrenci yurt kapasitesi 15 bin 906'ya yükseldi.

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        #Aydın
        #öğrenci yurdu
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