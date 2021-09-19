Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı 0:00 / 0:00

DHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren polis, saat 16.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi.

POLİSE BALTALI SALDIRI GİRİŞİMİ

Operasyon sırasında evde bulunan şüphelilerden biri polise baltayla saldırı girişiminde bulundu. Çıkan arbedede yaralanan şüpheli ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde yapılan aramalara dedektör köpek 'Tina' da destek verdi. Aramada bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası, uyuşturucu kullanma aparatı, balta, tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Evde bulunan 3'ü kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.