Yükselen suların ortasında kaldı!
Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek isteyen bir çiftçi, yükselen suların ortasında kaldı. Seferber olan ekipler, B.Y. adlı çiftçiyi vinç yardımıyla kurtardı
Aydın'ın Efeler ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek isterken su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kalan çiftçi B.Y., vinçle kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
DHA'nın haberine göre olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Çiftçi B.Y., Büyük Menderes Nehri'nden traktörüyle geçmek istedi. Bu sırada regülatör kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesi yükseldi.
NEHİRDE MAHSUR KALDI
Nehirde mahsur kalan B.Y., traktörün üzerine çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halatlı sistem kurarak vinçle çiftçiyi bulunduğu yerden kurtardı. B.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları, cep telefonuyla kaydedildi.