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Depremde enkaz altında kalan Büşra öğretmenden acı haber

DHA

Depremde enkaz altında kalan Büşra öğretmenden acı haber


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Serap Apartmanı'nın enkazında İngilizce öğretmeni Büşra Bilginer'in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Bilginer'in acı haberini alan Aydın'daki ailesi, büyük üzüntü yaşadı.
Sultanhisar'ın Atça Mahallesinde Gönül ve Aydın Bilginer çiftinin kızı 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü´nden mezun olduktan sonra 2020 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 13 Kasım İlkokulu´na İngilizce öğretmeni olarak atandı. 3 yıldır burada görev yapan Büşra Öğretmen, ara tatil sonrası okuluna gideceği ilk günün sabahında yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Serap Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. 2 gündür kendisinden haber alamayan ailesi, bugün saat 02.30 sıralarında ekiplerin Büşra öğretmenin cansız bedenine ulaştığını öğrendi.  Haberi alan Aydın'daki ailesi büyük üzüntü yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-02-08 12:59:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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