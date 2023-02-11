Pusu kurduğu husumetlisini tabancayla başından vurarak öldürdü

Bahattin ALBAYRAK/ SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, husumetlisi M.H.D (46) tarafından pusu kurulup, tabancayla başından vurulan Mehmet Sadık Coşkun (56), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bursa´da yaşayan M.H.D., iddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan ve çiftçilik yapan Mehmet Sadık Coşkun´u vurmak için Sultanhisar´a geldi. Husumetlisini takip ederek bulan M.H.D., Mehmet Sadık Coşkun´un kendisini görmemesi için başka bir otomobilin arkasına saklanarak pusu kurdu. M.H.D., husumetlisi Coşkun´u, yanından geçtiği sırada tabancayla 3 el ateş ederek başından vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Coşkun, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Coşkun´un cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, cinayet şüphelisi M.H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK
2023-02-11 22:48:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.