Otomobilinde 6 bin sentetik hapla yakalanan sürücü, tutuklandı

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Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otomobilde 6 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 6 bin sentetik hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Otomobil sürücüsü B.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK

2023-04-26 16:58:02



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