Ekskavatörle kaçak tarihi eser kazısına 3 gözaltı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, ekskavatörle kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, değerlendirilen ihbarla, Çobanisa Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığını belirledi. Dün öğle saatlerinde bölgeye operasyon düzenlendi. Bir vatandaşa ait arazide, ekskavatörle kaçak kazı yapan A.Ç., U.Ç. ve N.T. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları kepçe ve muhtelif kazı malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Burhan CEYHAN
2023-07-05 11:03:48
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