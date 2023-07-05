Evlerinde uyuşturucuyla yakalanan çift gözaltında

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, jandarmanın evlerine düzenlediği operasyonda, 3 kilo 360 gram esrar, 17 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeğiyle yakalanan B.A. ile eşi C.A. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Salavatlı Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu eve dün akşam operasyon düzenlendi. Jandarmanın, ev ve eklentilerindeki aramalarında 3 kilo 360 gram kubar esrar, 17 kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evdeki B.A. ile eşi C.A., gözaltına alındı. Şüpheli çiftin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Burhan CEYHAN
2023-07-05 11:12:54
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