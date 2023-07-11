3 aracın karıştığı kazada baba ile kızı öldü, 4 kişi yaralandı
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Buharkent ilçesinde 2 kamyon ile 1 otomobilin karıştığı kazada sürücü Ahmet Çatak ile kızı Alina Çatak, hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Kızılyer Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Çatak'ın kullandığı FJ 473 AD plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazayı görüp, yardım etmek isteyen Emin Bosun, 20 NB 616 plakalı kamyonunu yolun sağına çekti. Bu sırada aynı yönden gelen Halis Atıkan idaresindeki 20 BS 861 plakalı hurda yüklü kamyon, park halindeki kamyon ile kaza yapan otomobile çarptı. Sürücü Çatak kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi Keziban Çatak, kızları Alina ve Mila Çatak ile 2 kamyon şoförü yaralandı. Yaralılar, ambulansla Buharkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Alina Çatak, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-07-11 10:33:06