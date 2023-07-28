Elektrik akımına kapılarak ölen anne- kız gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Bozdoğan ilçesinde sulama kanalından bahçe sulamak için pompayla su çekmeye çalışırken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden anne Nezahat Telef (45) ile kızı Ceylin Telef (18) yan yana toprağa verilirken; yaralanan oğlu Yunus Emre Telef'in ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında kırsal Çamlıdere Mahallesi Bulaylı mevkisinde meydana geldi. Anne Nezahat Telef, kızı Ceylin Telef ve oğlu Yunus Emre Telef ile birlikte bahçe sulamak için sulama kanalından su pompası ile su çekmek istedikleri sırada, bir anda elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yunus ise olay yerine gelen ambulansla önce Nazilli Devlet Hastanesi´ne oradan da Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNEKIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybeden anne Nezahat ile kızı Ceylin Telef´in cenazeleri hastane morgundan alınarak Çamlıdere Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından anne kızın cenazesi Merkez Camisi'ne getirildi. Eşini ve kızını kaybeden baba Feray Telef taziyeleri kabul etti. Anne kızın cenazeleri ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaralı Yunus Emre Telef´in ise sevk edildiği Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cenaze namazına Bozdoğan belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve çok sayıda vatandaş katıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Bozdoğan Bahattin ALBAYRAK

2023-07-28 21:19:31